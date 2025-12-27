尹前大統領、きょう「逮捕妨害」求刑　７件起訴のうち初の結論

内乱事件を捜査している趙垠奭（チョ・ウンソク）特別検察官（特検）チームが起訴した尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の「高位公職者犯罪捜査処（高捜処）逮捕妨害」事件の１審裁判が、２６日に結審する。尹氏は昨年１２月３日の非常戒厳宣布をめぐり、検察と特検により計７回起訴され、いずれも１審の審理を受けてきたが、同事件が最初に結論を迎える。ソウル中央地裁刑事合議３５部（白大鉉部長判事）は２６日午前１０時１５分、尹氏の特別公務執行妨害および職権乱用の罪に関する結審公判を開き、特検側の求刑意見と被告人側の最終弁論を聴く予定だ。裁判所はこれに先立ち「来年１月１６日に判決を言い渡す」と明らかにした。昨年１月３日、高捜処と警察が尹氏に対する逮捕状の執行を試みたが、大統領警護処などが進入を阻止し、執行は実現しなかった。特検はこれを受け、尹氏を逮捕妨害の罪で起訴した。同日の結審公判をもって、尹氏が大統領警護処を動員して高捜処の逮捕状執行を妨げたとする容疑（特別公務執行妨害）に関する１審審理は全て終了する。戒厳当日、閣僚１８人のうち９人のみを招集し、残る９人の審議・議決権を侵害したとする職権乱用の罪も、今回の裁判で併せて審理されている。尹氏はまた、戒厳解除の２日後に事後の戒厳宣布文を決裁した後、韓悳洙（ハン・ドクス）前首相の要請によりこれを廃棄したとする容疑も持たれている。特検は、尹氏の地位や捜査・裁判過程で示した態度を総合すれば、重刑の求刑は避けられないとの立場とされる。内部では、趙氏が自ら法廷に立つよりも、公訴維持を担当してきた朴億洙（パク・オクス）特検補が求刑意見を述べる可能性が高いとの見方が出ている。尹氏の「非常戒厳宣布」を巡る他の１審裁判も、来年１～２月にかけて相次いで結審する見通しだ。検察が起訴した内乱首謀疑惑事件は来年１月に結審公判が予定されており、遅くとも来年２月の裁判官定期人事前には判決が言い渡される可能性が高いとみられている。このほか、内乱特検が起訴した「平壌（ピョンヤン）無人機疑惑」を巡る一般利敵罪事件や、海兵隊員殉職事件特検が捜査した「海兵隊員事件の捜査外圧」および「オーストラリア大使逃避疑惑」事件の１審裁判も、来年１月から本格的に始まる見通しだ。今月２８日に捜査を終える「金建希（キム・ゴンヒ）特検」も２４日、政治ブローカーのミョン・テギュン氏から違法世論調査の提供を受けた政治資金法違反の罪で尹氏を起訴した。金建希特検は捜査期限前に、金氏のバン・クリーフ・アーペルのネックレスなどの受領疑惑に関連する収賄共犯の罪で、尹氏を追起訴する可能性も残している。コ・ドイェ記者 yea@donga.com