ＬＧの両腕・五本指の「ホームロボット」　ＣＥＳで初公開

ＬＧ電子は家事を支援する人型ホームロボット「クロイド（ＣＬＯｉＤ）」を、来年１月に米ラスベガスで開かれる世界最大級の情報技術（ＩＴ）家電見本市ＣＥＳ ２０２６で公開する。２５日、ＬＧ電子は自社のソーシャルメディア（ＳＮＳ）を通じ、クロイドのティザー映像を公開した。映像には、ロボットが五本の指で布団などの家財をつかんだり、人と拳を合わせる場面が収められている。クロイドは、既存のロボットブランド「クロイ（ＣＬＯｉ）」に、躍動性（Ｄｙｎａｍｉｃ）を意味する「Ｄ」を組み合わせた名称だ。クロイドは、両腕と人に近い五本指を使って家事をこなす形で開発された。人工知能（ＡＩ）基盤で利用者の環境を認識・学習し、ＬＧ電子のＡＩ家電を統合制御する機能も備える。ＬＧ電子はホームロボットを含むロボット分野の技術高度化に拍車をかけている。年末の組織再編では分散していたロボット関連技術組織を統合し、ＨＳ事業本部傘下に「ＨＳロボティクス研究所」を新設した。社内のホームロボット関連力量を結集し、製品競争力を高める狙いだ。外部協業も拡大している。ＬＧ電子は今年、ロボット専門企業ロボティズ、韓国科学技術研究院（ＫＩＳＴ）とそれぞれロボット研究に関する業務協約を締結し、共同研究を進めている。米国のフィギュアＡＩ、中国のAgiBot（智元機器人）など、グローバルロボット企業への投資も通じてホームロボット関連技術の確保を進めている。ＬＧ電子ＨＳ事業本部長の白承台（ペク・スンテ）副社長は「ＣＥＳ２０２６でのクロイド公開を含め、家事労働からの解放というビジョンに向けたＬＧ電子の取り組みを示す」と話した。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com