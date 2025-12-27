三星、ＣＥＳ２０２６控え「家電５０年の革新史」ティザー映像公開

三星（サムスン）電子は来年１月に米ラスベガスで開かれる世界最大級の情報技術（ＩＴ）家電見本市ＣＥＳ ２０２６を前に、２５日、家電のティザー映像を公開した。過去５０年余にわたる家電製品の変遷を整理した内容で、三星電子がＣＥＳを前に家電関連のティザー映像を制作し、外部に公開したのは今回が初めてだ。映像には、１９８０年にマイクロコンピューターチップを搭載したエアコン、１９８２年に画面を備えた多目的電子レンジ、１９８５年に音声ガイダンス機能を適用した冷蔵庫など、過去の革新家電が登場する。２０１８年に音声アシスタント「ビクスビー」を搭載した家電や、最近の人工知能（ＡＩ）基盤の家電機能も紹介された。三星電子はこれに先立ち、１９日、テレビ製品の変遷を整理した別のティザー映像をニュースルームとユーチューブで公開した。１９７５年発売の「エコノテレビ」を皮切りに、ブラウン管カラーテレビ、液晶表示装置（ＬＣＤ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）、量子ドット発光ダイオード（ＱＬＥＤ）、マイクロ赤・緑・青（ＲＧＢ）ディスプレイへと至る技術の進化が盛り込まれている。三星電子はＣＥＳ開幕２日前の来年１月４日、ラスベガスのウィン・ホテルで家電の新製品発表イベント「ザ・ファーストルック２０２６」を開く予定だ。テーマは「あなたのＡＩ日常パートナー」で、７日まで展示や関連フォーラムなどの付帯行事を行う計画という。三星電子は「三星ＡＩ家電は、再び転換点を迎えようとしている」とし、「ユーザーの日常をより深く理解し、生活の価値を飛躍的に高める差別化された体験を、今回のＣＥＳで公開する」と明らかにした。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com