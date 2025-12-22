急激なウォン安を受け、外国人が今年韓国債１４４兆ウォン純買い越し

今年に入り急激なウォン安ドル高が進んでいる中、外国人投資家が韓国債を前年の約２倍規模で純買い越していることが分かった。ウォン安で韓国債を割安に購入できるうえ、将来的にウォン高に転じれば為替差益も期待できるためだ。金融投資協会によると、年初から今月１９日までの外国人による韓国債の純買い越し額は１４４兆１７２３億ウォンだった。前年同期の７４兆１３０４億ウォンに比べ、９４．５％（７０兆４１９億ウォン）増えた。特に急激にウォン安が進んだ先月は、２０兆３７３３億ウォン分を買い越し、１０月（２兆２４２９億ウォン）の約１０倍に急増した。今月も１９日時点で１３兆４８５５億ウォンを純買い越している。外国人が韓国債を大量に購入している背景には、最近のウォン安がある。昼間取引の終値基準で、対ドルウォン相場は先月３日の１ドル＝１４２８．８ウォンから、今月１９日には１ドル＝１４７６．３ウォンへと１ドル＝４７．５ウォンウォン安ドル高が進んだ。ウォン安の進行で、外国人は相対的に韓国債を安く取得できるようになった。さらに、今後ウォン高に転じれば為替差益を得られるとの期待も、投資意欲を後押ししている。サンサンイン証券のシン・オル研究員は「割安なウォンが外国人投資資金の流入を促している」としたうえで、「ただし為替変動性が大きい点には注意が必要だ」と指摘した。イ・ホ記者 number2@donga.com