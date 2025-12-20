鉄道労組「成果給受け入れなければ全面スト」　２３日開始を通告

全国民主労働組合総連盟（民主労総）の全国鉄道労働組合（鉄道労組）は、「政府が成果給を正常化するとの約束を履行していない」として、２３日午前９時から無期限の全面ストライキに突入すると宣言した。ストが現実化した場合、１日平均で約２５０本の列車運行が中止される見通しだ。鉄道労組は１９日、ソウル駅東側広場で記者会見を開き、「政府による成果給正常化合意の反故を糾弾する」として、この方針を明らかにした。鉄道労組は当初、成果給の支給基準を基本給の８０％から１００％に引き上げるよう求め、１１日に全面ストを予告していたが、韓国鉄道公社（コレール）との交渉で暫定合意に至り、全面ストをいったん猶予していた。しかし鉄道労組は同日、「企画財政部が、労組が求める１００％ではなく、９０％を基準とする案を用意したと把握している」とし、「企財部の約束違反により、労使合意は破棄される見通しだ」と主張した。コレールは労使対話の再開を求めているが、鉄道労組は政府の立場に変化がない限り、交渉には応じないとしている。この基準を決定する公共機関運営委員会は、２３日に開かれる予定だ。鉄道労組のスト予告を受け、コレールは２３〜２９日の列車乗車券び販売を１９日午後から制限するなど、対応に乗り出した。運休対象列車を予約した利用客に対しては、同日から順次、個別のショートメッセージを計３回送信し、「乗車前に運行可否を確認するよう」案内する。ＳＲも非常輸送計画を策定し、車両整備や旅客案内に支障が出ないよう、自社人員を動員する方針だ。イム・ユナ記者 imyou@donga.com