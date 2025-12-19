光化門でアイドル風メイク・スタイル体験のポップアップ

ソウルの冬の祭典「ウィンターフェスタ」期間中、Ｋビューティーをテーマにしたイベント「ウィンター・グラム・ソウル（Winter Glam Seoul）」が２２日から２４日までの３日間、開かれる。ソウル市によると、会場は鍾路（チョンノ）区のＫＴ光化門ウエスト地下１階。韓流観光客が韓国で体験したいとするＫビューティーと、Ｋポップのファンダム文化を組み合わせた体験型プログラムで構成する。会場では体験ゾーン、スタイリングゾーン、ファン交流イベントなど、多様なプログラムが運営される。体験ゾーンでは、ビューティー・サバイバル番組「ジャスト・メイクアップ」に出演したアドール清潭（チョンダム）のキム・デヨン院長と、芸能人メイクで知られるチョン・センムル院長が参加するＫビューティー・トークショーが開かれる。ビューティーブランド「ディント（Dinto）」は、アイドル風メイクとスタイル変身を直接実演するＫビューティー・クラスを披露する。スタイリングゾーンでは、ビューティーテック企業「ビーコン（Becon）」が人工知能（ＡＩ）を活用した個別最適のスタイリング相談を提供する。景品推薦イベントや、ステッカー写真の撮影など体験型コンテンツも用意される。イベント２日目の２３日には、アイドルグループ「リセンヌ（RESCENE）」がファンと交流するファン交流イベントが開かれる。メンバーがポーチの中身を公開し、ミュージックビデオ撮影の舞台裏を紹介する内容で、事前予約者３０人に限って参加できる。ソン・ジンホ記者 jino@donga.com