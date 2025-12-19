少子化の韓国、双子出生率は世界２位

韓国で双子や三つ子などの多胎出産率が、世界最高水準にあることが明らかになった。多胎妊娠は妊婦と胎児の双方にリスクが伴うだけに、妊娠から出産後の養育に至るまで、多胎児家庭の負担を軽減する手当などの政策が必要だとの指摘が出ている。韓国保健社会研究院が１８日に公表した「韓国の多胎出産の推移と課題」によると、全出産数に占める多胎出産の割合は、２０１５年の３．７％から昨年は５．７％へと増加した。合計特殊出生率と出生数が減少する中で、多胎出産の割合は上がっている。２０２３年基準の多胎出産率は、１０００件当たり２６．９件で、ギリシャ（２９．５件）に次いで世界で２番目に高かった。多胎出産の増加は、晩婚化などで出産年齢が上昇し、不妊治療をはじめとする補助生殖医療が発達したことが背景にあるとみられる。自然妊娠による多胎妊娠は約１～２％と推定される一方で、不妊治療による多胎妊娠は３０～４０％に達するという。研究チームは、晩婚や高年齢妊娠に伴う不妊治療の増加傾向を踏まえると、双子の出生は今後も増えると予測した。不妊治療の件数は、２０１９年の１４万６３５４件から、２０２２年には２０万００７件に増加し、治療を受けた患者数も同期間に１２万３３２２人から１３万６９０５人へと増えた。研究チームは「多胎妊娠は高リスク妊娠で、妊婦と胎児の健康問題や養育負担など、多面的な課題を抱えている」としたうえで、「不妊夫婦の治療費支援を量的に拡大するだけでなく、多胎出産に対する医療的・社会的対応体制を強化するための質的向上が必要だ」と提言した。チョ・ユラ記者 jyr0101@donga.com