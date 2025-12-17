チャン・ユビンとオク・テフン　２０２６年ＫＰＧＡツアーで直接対決へ

今季、ＬＩＶゴルフでプレーしたチャン・ユビン（２３）が、韓国プロゴルフ（ＫＰＧＡ）ツアーに復帰する。チャンが不在の間にＫＰＧＡツアーの第一人者に躍り出たオク・テフン（２７）との直接対決が、来季ＫＰＧＡツアーの目玉となりそうだ。チャンは２０２４年シーズンにＫＰＧＡツアーの最優秀選手賞を含む５冠を達成し、オクは２０２５年シーズンに最優秀選手賞など４冠に輝いた。チャンの所属事務所オール・ザット・スポーツは１６日、「今季ＬＩＶゴルフで活躍したチャン・ユビンが、ＬＩＶ再参入の最後の機会となる『２０２６年ＬＩＶプロモーション大会』への出場を見送り、ＫＰＧＡツアーに専念することを決めた」と発表した。２０２６年シーズンはＫＰＧＡツアーを主軸にしつつ、アジアンツアーの一部大会にも出場するという。韓国選手として初めてＬＩＶゴルフに参戦したチャンは、今季の最終順位が５３位に終わり、４８位までに与えられる来季の出場権（シード）を逃した。ＬＩＶのシードを再び得るには、米男子ツアー（ＰＧＡ）のＱスクールに相当するプロモーション大会に出場する必要がある。ただ、チャンは同大会への出場ではなく、国内復帰を選択した。プロモーション大会に出場すると、１年間、ＰＧＡツアーや同ツアー主催の全大会に出場できない制限があるためとみられる。チャンは、「ＬＩＶゴルフでの経験は、選手人生において重要な財産だ。今は原点に立ち返り、ＫＰＧＡツアーで一戦一戦に集中することが最も大切だ」とし、「ＫＰＧＡツアーとアジアンツアーで競争力を高め、準備が整ったと判断した時点で、より大きな舞台に挑戦したい」と語った。チャンは来年１月３日にベトナムへ渡り、合宿で新シーズンの準備を始める。一方、オクも国内制覇を目指す。オクは今季、ジェネシス最優秀選手としてＰＧＡツアーＱスクールに挑戦したが、９２位タイに終わり、米国挑戦はかなわなかった。Ｑスクールでは上位５人にＰＧＡツアー出場権が与えられ、続く３５人が下部のコーンフェリー・ツアーの出場権を得る。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com