「オーサム・キム」金河成がブレーブス残留　１年２０００万ドルで契約

フリーエージェント（ＦＡ）市場に出ていた「オーサム（Awesome）キム」金河成（キム・ハソン、３０）が来季も、米大リーグ（ＭＬＢ）のアトランタ・ブレーブスでプレーする。ＥＳＰＮなど米メディアは１６日、「内野手の金河成が、ブレーブスと１年２０００万ドル（約２９５億ウォン）で契約した」と報じた。２０２５年シーズン終了後に１６００万ドル（約２３６億ウォン）の保証年俸を得る選手オプションを放棄してＦＡとなっていた金河成は、従来の年俸を４００万ドル上回る条件で残留を決めた。２０２１年にサンディエゴ・パドレスでメジャーデビューした金河成は、２０２４年シーズン終了後にタンパベイ・レイズと２年総額２９００万ドル（約４２８億ウォン）で契約し、２０２５年終了後のオプトアウト条項を盛り込んでいた。故障に悩まされる中、９月に遊撃手を補強していたブレーブスに加わり、同球団では２４試合に出場して打率．２５３、３本塁打、１２打点、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）０．６８４と復調を示した。今ＦＡ市場を前に、地元メディアは守備力に定評があり打撃も評価される金河成が、３年４８００万～６０００万ドル（約６９０億～８６２億ウォン）規模の複数年契約を得ると予想していたが、結果的に単年契約となった。アレックス・アンソポロスＧＭ（４８）は「パドレス時代の金河成に戻ることを期待している」と言い、「可能なら、より長い同行につながり、来季終了後に大型の複数年契約を勝ち取ってほしい」と語った。金河成は２０２６年シーズン終了後、再び複数年のＦＡ契約に挑戦するとみられる。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com