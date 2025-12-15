米副大統領主催の「クリスマス晩餐会」に鄭溶鎮・新世界会長が参加

新世界グループの鄭溶鎮（チョン・ヨンジン）会長が、バンス米副大統領が主催したクリスマス晩餐会で、バンス氏ら米政権の高官と顔を合わせた。米政権の中枢人物との接点を広げ、グローバルなネットワーク基盤の強化を本格化させる動きとみられる。１４日、新世界グループによると、鄭氏は１２日（現地時間）、米ワシントンにある副大統領公邸で開かれた晩餐会に参加した。晩餐会にはラトニック商務長官、ヘグセス国防長官、ワイルズ大統領首席補佐官らが訪れた。元グーグル最高経営責任者（ＣＥＯ）のエリック・シュミット氏やパランティア最高執行責任者（ＣＯＯ）のシャーム・シャンカル氏など、主要企業関係者も参加した。晩餐会への参加は、鄭氏がトランプ米大統領の長男トランプ・ジュニア氏との親交を基盤に、対米ネットワークを広げてきたことによるとみられる。クリスマス晩餐会には、「ロックブリッジ・ネットワーク」を設立したクリストファー・バスカーク氏（「１７８９キャピタル」最高投資責任者、ＣＩＯ）も出席した。ロックブリッジ・ネットワークは、バンス氏やトランプ・ジュニア氏らが中心となる後援組織であり、シンクタンクでもある。鄭氏は、同ネットワークのアジア統括会長を務めている。ナム・ヘジョン記者 namduck2@donga.com