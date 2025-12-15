先月のＩＣＴ輸出が３７兆ウォン、半導体好況で過去最大

先月の情報通信技術（ＩＣＴ）産業の輸出額が、２５４億５０００万ドル（約３７兆６０００億ウォン）となり、２カ月ぶりに過去最高を更新した。今年に入ってだけでも、半導体輸出の好調を背景に、過去最大の輸出記録を４度も更新している。１４日、産業通商資源部と科学技術情報通信部によると、１１月のＩＣＴの輸出は２５４億５０００万ドルで、前年同月比２４．３％増加した。世界的なＩＣＴ機器需要の回復を受け、ＩＣＴ輸出は１０カ月連続で増加している。９月に２５４億ドルと過去最大の輸出額を記録したのに続き、わずか２か月後の先月にはそれを上回った。先月のＩＣＴ輸入額は１２７億７０００万ドルで、前年より２．７％増えた。この結果、先月のＩＣＴの貿易収支は１２６億９０００万ドルの黒字となり、これも過去最大だった。従来の最大記録は、２０１８年９月の１２２億８０００万ドルだった。品目別では、「スーパーサイクル」に入った半導体の輸出額が１７２億７０００万ドルと、前年より３８．６％急増した。メモリの固定価格の上昇と高付加価値製品の堅調な需要を背景に、半導体輸出は今年だけで６月、８月、９月、１１月の４度、過去最高を塗り替えた。携帯電話の輸出額も１５億ドルと、前年より３．５％増加した。完成品の輸出は減ったものの、カメラモジュールなど高性能部品の需要が大きく伸びたためだ。コンピューターおよび周辺機器の輸出額も１５億２０００万ドルで、１．９％増えた。地域別では、中国（２５．３％）、ベトナム（１１．６％）、米国（７．９％）、台湾（３２．２％）、欧州連合（ＥＵ、１８．１％）、日本（１８．０％）など、ほとんどの地域で先月の輸出が増加した。一方、インド向け輸出は前年より８．９％減少し、５カ月ぶりに減少に転じた。周愛眞 jaj@donga.com