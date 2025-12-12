ＫＡＩＳＴが来年からＡＩ学部新設　学部生１００人を初募集

ＫＡＩＳＴは来年から、人工知能（ＡＩ）学部を新設する。ＡＩ大学の創設とともに、定員３００人を新たに拡大する計画だ。政府はＫＡＩＳＴを皮切りに、２０２７年には光州（クァンジュ）科学技術院（ＧＩＳＴ）、大邱慶北（テグキョンブク）科学技術院（ＤＧＩＳＴ）、蔚山（ウルサン）科学技術院（ＵＮＩＳＴ）など他の科学技術院にもＡＩ学部を新設し、ＡＩ人材育成を加速させる方針である。１１日、科学技術情報通信部によると、ＫＡＩＳＴは同日開いた理事会でＡＩ学部の設置を決め、来年から学生募集を開始することにした。新設されるＡＩ大学の下には、ＡＩ学部（ＡＩコンピューティング学科、ＡＩシステム学科）、ＡＸ学科、ＡＩ未来学科が置かれる。ＡＩコンピューティング学科は、ＡＩ理論、アルゴリズム、数学などの教育を通じ、最新ＡＩモデルを設計・開発する人材を育成する。ＡＩシステム学科は、高演算・低電力ＡＩ半導体の開発に向けたＡＩハードウェア専門家を育成する。ＡＸ学科は、△データ・コンテンツＡＩ、△物理・製造ＡＩ、△バイオ・素材ＡＩ、△ＡＩ持続可能性の４つの特化コースを基盤に、ＡＩ融合人材の育成を目指す。ＡＩ未来学科は、ＡＩ技術の社会的影響や倫理、ＡＩ政策などに関する未来戦略家を育てる。ＫＡＩＳＴはＡＩ大学の新設により、学部１００人、修士１５０人、博士５０人の計３００人の定員を新たに拡大する。学部課程は来年春学期から開始され、来年２年生になる学生からＡＩ大学の４学科を専攻として選択できる。ＫＡＩＳＴは１年目に専攻を決めない無学科制度を運営しており、２年目からの専攻選択が可能だ。大学院課程は、来年秋学期から新入生募集を始める。政府は２０２７年度には、ＫＡＩＳＴを含む４大科学技術院すべてにＡＩ大学を設置し、地域戦略産業に特化した教育課程を構築する方針である。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com