ＬＧ家電革新の原点、加山Ｒ＆Ｄキャンパスが５０周年　スタイラーやドラム洗濯機を生んだ拠点

「技術的優位性を通じて先進的な製品をつくり、品質への信頼を確立して市場を切り開くことが、企業成長の核心だ」ＬＧグループ２代目会長の具滋暻（ク・ジャギョン）氏が研究開発（Ｒ＆Ｄ）の重要性を強調して残した言葉だ。具氏が１９７５年に設立した国内初の民間企業総合研究所「加山（カサン）Ｒ＆Ｄキャンパス」が、今月で設立５０周年を迎えた。加山Ｒ＆Ｄキャンパスは、洗濯機、冷蔵庫、スタイラーなど、これまでＬＧが市場を先導してきた製品を相次いで開発し、今日のＬＧ家電を可能にした主要エンジンとして評価されている。ＬＧ電子は８日、ソウル衿川区（クムチョング）の加山（カサン）Ｒ＆Ｄキャンパスで、元・現役職員とともに５０周年の行事を開催した。加山Ｒ＆Ｄキャンパス設立当時の名称は「金星社（クムソンサ）中央研究所」だった。国内企業の大半が工場内の小規模な研究組織を運営していた時期だった。ＬＧの関係者は「当時、労働集約的な生産方式では技術発展に限界があると判断し、体系的な研究拠点を整えるため研究所設立に乗り出した」と説明した。加山Ｒ＆Ｄキャンパスは設立後、１９７７年に電子式金銭登録機（ＰＯＳ）の国産化、１９８１年に電子式ビデオテープレコーダー（ＶＴＲ）の国産化に成功し、成果を上げ始めた。特にＶＴＲは、２万個以上の部品が集積された当時の最先端製品だった。ＶＴＲの国産化は、日本企業が独占していた世界家電市場で韓国企業の技術力が認められる契機となった。１９９０年代からは、家電の新たな地平を開いた革新製品がここから次々と誕生した。１９９８年に発売されたＤＤモーターが代表的だ。この製品は世界で初めてベルトなしでモーターと洗濯槽をつなぎ、洗濯機の性能を大きく向上させ、エネルギー効率と耐久性を引き上げた。ＤＤモーターを搭載した「ＬＧ トロム（ＴＲＯＭＭ）」は国内ドラム洗濯機の大衆化を導き、発売から１０年で国内販売３００万台を突破した。２０１６年には従来よりエネルギー効率を最大４０％高めた国内初のデュアルインバーターエアコンが登場した。周囲の環境に応じて冷房を調整するインバーターを２基搭載し、希望する温度により早く、効率的に到達させる技術だ。ＬＧ電子はこの技術で米国最高権威の発明賞「エディソン・アワード」の最高賞を受賞した。衣類管理機「スタイラー」も、加山Ｒ＆Ｄキャンパスで生まれた。２０１１年に初めて発売された「ＬＧスタイラー」は、衣類をクリーニング店に預けなくても家庭で手軽にケアできる機能を備え、爆発的な人気を集めた。そして現在では、生活に欠かせない家電としてその地位を確立している。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com