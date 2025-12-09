成人１０人中４人が「肥満」、６９％が減量試みる

韓国の成人１０人中６人がダイエットに挑戦したが、肥満率はむしろ昨年より上昇した。歩行実践率や中強度以上の身体活動の実践率が低下するなど、運動量が減少したことで体重が増える人が増えたためだ。疾病管理庁は８日、全国保健所２５８カ所で１９歳以上約２３万人の健康実態を調査した内容を基に、「２０２５年地域社会の健康調査」の結果を発表した。同調査によると、今年の肥満率は３５．４％で、昨年より１ポイント増加した。市道別では、蔚山（ウルサン）が３８．２％で最も高く、全南（チョンナム、３８％）、江原（カンウォン、３７．４％）の順だった。肥満率が最も低い地域は世宗（セジョン、２９．４％）だった。体重調整を試みた成人は、前年より３．５ポイント増え６８．５％となった。過去１０年間で年間体重調整を試みた割合は１６．１％増加した。しかし同期間に肥満率は２６．９％増加し、肥満指標は改善されていない。意欲はあったが運動が十分ではなかったという分析が出ている。最近１週間、１回１０分以上、１日計３０分以上の歩行を週５回以上実践したことを指す「歩行実践率」（４９．２％）は、前年より０．５ポイント減少した。中強度以上の身体活動を実践した割合も２６％で、０．６ポイント減少した。身体活動の実践率は、コロナ禍を境に減少した後増加傾向を見せていたが、今年再び減少した。ソウル聖母病院家庭医学科のシン・ヒョニョン教授は、「肥満に効果的な新薬が登場し、体重コントロールへの社会的関心は高まったが、肥満管理の基本である食事管理と運動は十分に行われていない」「週２回以上の筋力運動と週１５０分以上の中等度有酸素運動を継続すべきだ」と述べた。パン・ソンウン記者 bbang@donga.com