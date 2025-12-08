４大金融グループ、利息収入５年ぶりに減少へ

今年、韓国主要金融持株会社の年間利息収入が、前年度比で異例に減少する見通しだ。７日、金融情報会社ＦＮガイドによると、今年上位４位の金融持株会社（ＫＢ・新韓・ハナ・ウリィ）の年間利息収入の市場予想値は、総額１０１兆４７３７億ウォンと集計された。昨年（１０５兆８３０７億ウォン）より約４％減少した数字だ。利息収入とは、銀行などの金融会社が資金を貸し出したり運用したりして得る利息収入のことで、一般企業の売上高に相当する。通常、金利が下がり、融資の伸びが鈍化すると、利息収益も減少する。上位４社の金融持株会社の利息収入が後退するのは、コロナ禍だった２０２０年以来５年ぶりのことだ。２０２０年、韓国銀行は政策金利を過去最低の年０．５０％まで引き下げ、これにより金融会社の外形成長に急ブレーキがかかった。しかし住宅価格の上昇に伴う家計向け融資の増加と、その後の金利引き上げが重なり、昨年は４年ぶりに利息収入が２倍以上膨らんだ。個別会社の利息収入増加基調も鈍化するとみられる。証券会社各社は、ＫＢ金融の今年の利息収入が２９兆７１２８億ウォンで昨年比２．６％減、また新韓（シンハン）金融は２７兆４１２９億ウォンで６．２％減、ハナ金融は２３兆００８３億ウォンで４．５％減、ウリィ金融は２１兆３３９７億ウォンで３．１％減するとそれぞれ予想している。実際、金融持株会社の中核系列会社である銀行は、最近、年末の家計向け融資営業を事実上休止し、低信用者向け金利を大幅に引き下げるなど、「包摂金融」の動きを見せている。シン・ムギョン記者 yes@donga.com