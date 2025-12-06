鄭義宣現代自会長「起亜の８０年は偉大な旅路」　未来コンセプトカーも披露

「起亜（キア）の８０年は偉大な道のりだった。１００年に向けた未来は挑戦だ」京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンイン）の「起亜ビジョンスクエア」で５日に開かれた起亜８０周年記念式典で、鄭義宣（チョン・ウィソン）現代自動車グループ会長はこう語った。１９４４年１２月１１日、自転車製造の「京城精工」として創業した起亜は、１９９４年以来およそ３０年ぶりに公式社史「起亜８０年」を発刊した。式典で鄭会長は「起亜は多くの曲折を経ながら、諦めない意志と仲間意識とは何かを示してきた」と強調した。公開された社史には、１９６０年の初の倒産、１９８０年の政府主導による産業統廃合での乗用車生産中断、１９９７年の法定管理（会社更生法に相当）など苦難の歴史も記録された。社史執筆を担当した起亜顧問のイ・ジョンギュ氏は「成功だけでなく、試練と失敗の痛みも省略なく記録してほしいという会長の要望があった」と話した。式典では、未来ビジョンを反映したコンセプトカー「メタ・トゥリスモ」（写真）も初公開された。企業側は「１９６０年代の長距離旅行の魅力を現代的に再解釈し、運転の楽しさと快適な空間、デジタル技術による新しい体験を盛り込んだ車両」と説明した。李沅柱 takeoff@donga.com