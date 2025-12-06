崔泰源氏、孫正義氏と会食　半導体投資の行方に注目

崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫグループ会長が孫正義ソフトバンクグループ会長と非公式に会談し、人工知能（ＡＩ）と半導体分野の協力について話し合ったという。世界的なＡＩインフラ競争で半導体不足が深刻化する中、両氏が半導体設備投資について話し合った可能性にも関心が集まっている。投資銀行業界によると、崔氏は李在明（イ・ジェミョン）大統領を面会するために来韓した孫氏と５日、ソウル市内で夕食をともにした。崔氏は１０月、孫氏の招待で米国フロリダ州 マール・ア・ラーゴ・リゾートで開催された投資誘致イベントに参加するなど交流を深めている。業界では今回の会談を、半導体とＡＩ協力拡大に向けた事前調整とみる向きが多い。孫氏は同日午前、李大統領と面会し、韓国のＡＩ競争力強化と半導体協力方策について意見を交換した。ソフトバンクは、半導体分野で単なる金融投資を超え、業界全般に影響力を持つ中核投資家と評価される。世界的な半導体設計企業であるＡＲＭの大株主であり、エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）の長期投資家でもある。最近はオープンＡＩと連携し、約５０００億ドル規模の米国ＡＩインフラ整備事業「スタ―ゲイト」プロジェクトを推進している。ＳＫグループも同プロジェクトのパートナーとして参加している。崔氏は１０月１日、オープンＡＩの最高経営責任者のサム・オルトマン氏と、高帯域幅メモリー（ＨＢＭ）供給に関する意向書を締結している。半導体業界では今回の会談で、両社の投資協力が議題に上ったか注目している。ＳＫグループは、京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）に建設中の大規模半導体クラスターをはじめ、ＡＩデータセンターにも巨額の投資を予告している。崔氏は先月１６日、大統領室で開かれた「韓米関税協議後続官民合同会議」で、龍仁半導体クラスターの整備に６００兆ウォン以上かかる可能性を示した。急激なウォン安や原材料価格の高騰で、当初見込みの１２０兆ウォンから５倍超に膨らんだ。ＡＩと半導体投資を拡大するソフトバンクが、資金の確保を必要としているＳＫグループと利害を接点を探った可能性も指摘される。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com