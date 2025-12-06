試合終了３．７秒前に同点　ジェームズは記録より勝利を選んだ

米プロバスケットボール（ＮＢＡ）のロサンゼルス・レイカーズとトロント・ラプターズが対戦した５日、カナダ・トロントのスコシアバンク・アリーナ。レイカーズの「キング」レブロン・ジェームズ（４１）は１２０－１２０の同点でボールを持った。残り時間は３．７秒だった。８得点にとどまっていたジェームズには直接シュートを放つか、フリーの味方へパスを出すかの二つの選択肢があった。ジェームズが２点を加えれば、クリーブランド時代の２００７年１月７日のニュージャージー（現ブルックリン）戦から始まった２桁得点連続記録を延ばせた。直前の試合まで、ジェームズはＮＢＡ史上最多となるレギュラーシーズン１２９７試合連続２桁得点を続けていた。２位は“バスケットボールの神様”マイケル・ジョーダン（６２）の８６６試合だ。この日フィールドゴール成功率２３．５％にとどまったジェームズは、記録よりも勝利を選んだ。短くドリブルしたのち、コーナーにフリーでいた八村塁（２７）にパスを送った。八村の３ポイントシュートが終了ブザーと同時にリングを通過し、レイカーズが１２３−１２０の劇的勝利を収めた。米スポーツ誌スポーツ・イラストレイテッド（ＳＩ）は「２００７年、初代ｉＰｈｏｎｅ発売以前に始まったジェームズの記録行進は止まったが、彼は驚くべきアシストで勝利へ導いた」と評価した。１８年１１カ月続いた大記録は途切れたが、八村の成功を確認したジェームズは両手を掲げ歓喜した。試合後ジェームズは「勝ったので記録が止まったことを悔いていない。私は常に正しい選択をしようと努めている」と語った。ＮＢＡ通算最多得点者（４万２２６８点）のジェームズは、史上最多の２３シーズン目をプレーしている。しかし今季は坐骨神経痛などの影響で得点力（平均１５．２点）が大きく落ちている。２００３～２００４シーズンのデビュー以来、昨季まで平均２０点を下回ったことは一度もなかった。その代わり広い視野を武器にレイカーズの「特級アシスト役」を担っている。今季は平均７．２アシスト、この日のトロント戦では両チーム最多の１１アシストを記録した。鄭允喆 trigger@donga.com