韓銀「企業はＡＩ人材を望むが、高待遇求め海外流出が加速」

韓国企業は人工知能（ＡＩ）人材の採用拡大を進めているが、先進国並みの待遇を提示できず、有能な人材が高報酬を得られる米国など海外へ流出し、国内のＡＩ人材不足が深刻化する可能性が高いとの懸念が出ている。５日、韓国銀行の「ＡＩ専門人材の現状と需給不均衡」と題した報告書によると、「今後ＡＩ人材を拡大採用したい」と答えた大企業は６９．０％で、中堅企業は６８．７％、中小企業は５６．２％だった。規模を問わず人材確保競争が進んでいる。しかし、韓国企業は破格の報酬でのスカウトが難しい。比較的余裕のある大企業でも、ＡＩ人材に提示する平均年俸は９００６万ウォンで、全社員平均８４７９万ウォンより６．２％高い水準にとどまる。ＡＩ人材に約２５％の賃金プレミアムを付与する米国に比べ大きく見劣りする。大企業は採用の最大障害として「熟練人材不足」（２７．４％）と「高い給与期待」（２５．３％）を挙げた。韓国企業がＡＩ人材に破格の年俸を提示できない根本的な要因について、韓国銀行は年功序列型の評価制度を指摘した。実力のあるＡＩ人材を確保するために高い年俸を提示するには、企業の報酬体系が成果を中心に算定される必要があるが、現状では勤続年数によって決まる仕組みになっているという意味だ。また、ＡＩに対する国内投資や需要が主要国に比べて低い水準にとどまっている点も原因として分析された。劣悪な報酬体系の影響で、韓国のＡＩ人材の海外流出はさらに深刻化している。韓国人ＡＩ人材のうち１６％（約１万１０００人）が海外で働いている。ＡＩ人材の需要が高い米国では、昨年時点で韓国出身のＡＩ専門家が約６３００人在籍しており、２０１０年の約２１００人から１４年で３倍に増加した。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com