ポケットに入れて持ち歩く「１０インチの大画面」、「３つの窓」が３台のスマホ感覚

三星（サムスン）電子は２日、新しいスマートフォンのフォームファクター（モバイル機器の形態）として二度折る「ギャラクシーＺトライフォールド」を公開した。昨年、中国ファーウェイが世界初の二度折り三段フォルダブルスマートフォン「メイトＸＴ」を発売後、耐久性をめぐる議論が起きたが、三星が１年余りで耐久性と性能を武器にした新製品を投入した形だ。三星電子は同日、トライフォールドを紹介し、「職人精神を込めた」と明らかにした。●タブレットとスマートフォン双方の利点を凝縮２日、ソウル瑞草区（ソチョグ）の「三星江南（カンナム）」で発売前のトライフォールドを実際に触ってみた。トライフォールドは３枚のディスプレイを繋いだ構造で、折り畳んだ状態では従来のフォルダブルフォン「ギャラクシーＺフォールド７」と同じ６．５インチ（１６４．８ミリ）だが、広げると１０インチ（２５３ミリ）に拡張される。折り畳まれた端末の右側画面（カメラレンズ面）、左側画面を順に開くと１０インチの内部ディスプレイが現れる。ギャラクシータブＳ１０ファンエディションのディスプレイが１０．９インチなので、画面面積はタブレット並みと言える。三星電子ＭＸ事業部スマートフォンＰＰチームのカン・ミンソク副社長は、「タブレットはポケットに入らないが、トライフォールドは消費者がどこでも持ち歩ける大画面だ」と説明した。トライフォールドの重量は３０９グラムで、フォールド７（２１５グラム）と比べても大きな差は感じられなかった。開いた状態でのパネルの厚さは３．９ミリ、画面を全て折り畳んだバー形状では厚さが１２．９ミリ。二度折りバーの形態にしてジーンズのポケットに入れてみても、携帯性はフォールド７と大差なかった。トライフォールドは、メインディスプレイ保護のため画面両側を内側に折る「インフォールディング」構造で設計された。左画面を先に折り、その後右画面を折るのが原則だが、故意に右画面を先に折ると端末が通知と振動で誤りを知らせた。●強化されたマルチタスク能力トライフォールドは、マルチタスクと生成型人工知能（ＡＩ）機能を最大化できるよう設計された。端末を開いた状態で最大３つのアプリを並べて表示するマルチウインドウ（複数のウィンドウを同時に表示すること）機能や、下段のタスクバーを活用したパソコン並みの作業環境を備えている。ユーチューブ動画を再生しながら記事を読み、メッセージも送れる。英語サイトを開き、三星の自動翻訳機能を利用し、左側に原文、右側に韓国語の翻訳文を同時表示することも可能だった。搭載されたモバイルプロセッサ（ＡＰ）は、「ギャラクシー用スナップドラゴン８エリートモバイルプラットフォーム」で駆動される。２億画素の広角カメラ、これまでのギャラクシーフォルダブルシリーズの中で最大容量の５６００ｍＡｈのバッテリーを搭載し、最大４５Ｗの超高速充電も対応。２０万回のマルチフォールディングテストに合格し、５年間毎日１００回折り畳んでも耐えられる水準だ。韓国国内での発売日は今月１２日、価格は３５９万０４００ウォン。三星電子のイム・ソンテク韓国総括副社長は、「使ってみれば、他社製品との差別点が鮮明に見えるはずだ」と述べた。イ・ミンア記者 omg@donga.com