戦争特需で世界の兵器売上が過去最大、韓国の防衛産業「ビッグ４」は３１％増

昨年、世界の防衛産業上位１００社の売上が過去最高を記録した。ロシア・ウクライナ戦争と中東のガザ地区での戦争が同時に続く中、欧州を中心に世界的に兵器需要が増加したことが背景にある。ハンファグループを含む世界上位１００社に入る韓国の防衛関連企業の売上高も大幅に伸びた。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）が１日（現地時間）に発表した「２０２４年の上位１００社の兵器生産・軍事サービス報告書」によると、昨年の世界の防衛産業上位１００社の売上総額は６７９０億ドル（約９９９兆ウォン）で、前年より５．９％増加した。同報告書は、「ウクライナとガザでの戦争、地域別の地政学的緊張の高まりなど、各国の急騰する軍事費に支えられ売上が増加した」と明らかにした。韓国ではハンファグループ、現代（ヒョンデ）ロテム、ＬＩＧネクスワン、韓国航空宇宙産業（ＫＡＩ）の防衛産業上位４社が、２０２３年に続き２年連続で世界の防衛産業上位１００社に含まれた。これらの企業の昨年の売上合計は１４１億ドル（約２１兆ウォン）で、前年より約３１％増加した。同期間、国内上位４社が世界上位１００社の売上に占める割合も１．７％から２．１％へと０．４％ポイント増加した。企業別順位では、ハンファグループが２０２３年の２４位から昨年は２１位へ上昇し、世界防衛産業トップ２０入りを目前にしている。ＬＩＧネクスワンと現代ロテムはそれぞれ７３位から６０位、８４位から８０位へ順位を上げた。ＫＡＩは売上減少により５４位から７０位へと下落した。世界防衛産業上位１００社の国別売上の割合では、韓国が２．１％で、米国（４９％）、中国（１３％）、英国（７．７％）、ロシア（４．６％）、フランス（３．８％）などに次ぐ１０位となった。韓国の売り上げの割合は、イスラエル（２．４％）やドイツ（２．２％）、日本（２．０％）などとほぼ同水準だった。金聖模 mo@donga.com