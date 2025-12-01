グーグルＴＰＵ台頭でＨＢＭ需要急拡大　三星とＳＫが最大の恩恵へ

グーグルの独自の人工知能（ＡＩ）チップ「テンソル・プロセッシング・ユニット（ＴＰＵ）」が注目を集める中、高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）などメモリ半導体の需要も拡大するとの見方が出ている。こうした市場が、三星（サムスン）電子やＳＫハイニックスなど韓国半導体企業にとって新たな「収益源」になるとの期待も高まっている。３０日、半導体業界によると、最近グーグルの新ＡＩモデル「ジェミニ（Gemini）３」が既存の生成型ＡＩの強者であるオープンＡＩの「チャットＧＰＴ」を脅かす性能を示し、ＴＰＵの株価も急上昇している。ＴＰＵは、ジェミニ３の学習と駆動を担ったＡＩチップで、グーグルが米半導体ファブレス（設計）企業ブロードコムと共同開発した。ＴＰＵには、エヌビディア（NVIDIA）製のグラフィックス処理装置（ＧＰＵ）と同様、１つに６～８個のＨＢＭが搭載される。ＴＰＵ市場が成長すれば、メモリ半導体企業は供給量を増やせる構造となっている。半導体業界では、同じくＡＩチップとして使われるＧＰＵとＴＰＵの関係を「競争」というより「相互補完」に近いとみている。ＧＰＵは一度に多くの演算を並行して処理できる強みがあり、新しいＡＩモデルの開発や実験過程で有用とされる。一方、ＴＰＵは演算構造が単純かつ反復的で、大規模な学習や推論では高い効率を発揮する。こうした特性から、今後グローバル巨大ＩＴ企業は、ＧＰＵを新規ＡＩモデルの開発に、ＴＰＵを学習・推論に役割分担して活用する可能性が高いとの分析が出ている。最近、ＧＰＵの不足が深刻化している点も、ＴＰＵ需要を押し上げる要因とされる。世界的にＡＩサービス開発競争が激化し、NVIDIAのＧＰＵの確保がますます困難になっているためだ。この状況を受け、巨大ＩＴ企業がＴＰＵを併用する可能性が指摘されている。実際、フェイスブックの親会社メタは最近、グーグルと数十億ドル規模のＴＰＵ購入を協議中と伝えられ、市場の関心はさらに高まっている。ＴＰＵ市場が拡大すれば、ＨＢＭをはじめ、ＤＲＡＭやＮＡＮＤ型フラッシュなどの需要も同時に増えるため、三星電子とＳＫハイニックスなどメモリ半導体企業が直接の恩恵を受けるとの展望が出ている。市場調査会社カウンターポイントによると、今年第３四半期（７～９月）の世界メモリ市場の売上高１位は三星電子（約２７兆６７００億ウォン）、２位はＳＫハイニックス（約２４兆９６００億ウォン）で、２社で世界市場の６０～７０％を占めている。また、半導体業界と証券街によれば、グーグルのＴＰＵに搭載されるＨＢＭ供給の９０％以上を三星電子とＳＫハイニックスが担当しているとされる。来年公開予定の第８世代ＴＰＵに、次世代ＨＢＭ４の搭載の可能性が高いとの観測も出ており、現実化すれば、韓国半導体企業の収益性はさらに改善される見込みだ。半導体業界の関係者は、「今年上半期（１～６月）までＨＢＭの販売不振で苦戦していた三星電子にとって、ＴＰＵの需要拡大は業績反転の効果を一層大きくする可能性がある」と予測した。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com