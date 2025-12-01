Ｇドラゴン、ＳＪ、ｉ‐ＤＬＥ、ＣＪが香港火災の被害復旧に寄付

歌手Ｇ‐ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン／本名クォン・ジヨン、写真）が先月２６日に大規模火災が発生した香港のために１００万香港ドル（約１億８８００万ウォン）を寄付する。所属事務所ギャラクシーコーポレーションは３０日、「Ｇ‐ＤＲＡＧＯＮが香港市民の心理的癒やしを応援するため、１００万香港ドルを寄付することにした」と明らかにした。寄付金は、被害者の救助と復旧に尽力する消防隊員やボランティアの支援に使われる予定だ。同日、スーパー・ジュニア（SUPER JUNIOR）とアイドゥル（ｉ‐ＤＬＥ）もそれぞれ１００万香港ドルを寄付した。ａｅｓｐａ（エスパ）、アイヴ（ＩＶＥ）、ボーイネクストドア（BOYNEXTDOOR）、ＥＸＯのＣＢＸ（チェン、ベクヒョン、シウミン）、トゥアーズ（ＴＷＳ）も５０万香港ドルずつを寄付した。火災発生後、２８～２９日に香港で「２０２５ＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳ」を開催したＣＪグループは支援基金として２０００万香港ドルを拠出した。ＣＪ ＥＮＭは「開催を巡って悩んだが、議論の末、式典を厳粛に執り行うことにした。行事に追悼の時間を設け、被害者支援のために寄付することにした」と明らかにした。キム・ソミン記者 somin@donga.com