高齢者医療費５０兆ウォン突破、健康保険支出の半分近くに

昨年、６５歳以上の健康保険医療費が初めて５０兆ウォンを超え、健康保険医療費全体の約半分を占めたことが明らかになった。高齢化の加速に伴い、慢性疾患や重症疾患の患者が増加した影響とみられる。２８日、国民健康保険公団の「２０２４の健康保険統計年報」によると、昨年の健保医療費総額は１１６兆２３７５億ウォンで、前年に比べ４．９％増加した。このうち６５歳以上の医療費は５２兆１９３５億ウォンで、前年より６．７％増加した。６５歳以上は全体加入者の１８．９％だが、医療費の４４．９％を使用したことになる。６５歳以上の健保医療費は、２０２０年の３７兆６１３５億ウォンから２０２３年は４８兆９０１１億ウォンへと着実に増加してきた。昨年の６５歳以上１人当たりの平均医療費は５５０万８０００ウォンで、全体平均の２２６万１０００ウォンの２倍に達した。疾患に脆弱な加入者も増えている。昨年は２２９４万人が高血圧、糖尿病など１３種類の主要慢性疾患で診療を受けた。２０２０年（２００８万人）と比べ１４．２４％増加した。疾患別では高血圧（７６２万人）、関節症（７４４万人）、認知症など精神および行動障害（４３２万人）の順だった。１３種類の主要慢性疾患の医療費も、２０２０年の３７兆ウォンから昨年は４６兆ウォンへと２４．３％増加した。がん、脳血管疾患など重症疾患の特例で診療を受けた２８２万人のうち、半数以上（５８．３％）が６０代以上だった。昨年の医療給付受給者は１５５万９９２２人、給付費は１１兆５４７８億ウォンで、前年に比べそれぞれ２．８％と６．１％が増加した。医療給付は、政府が低所得層に医療費をほぼ全額支給する制度である。受給者のうち６５歳以上は４４．６％だが、全体給付費に占める割合は５５％とより大きかった。昨年の６５歳以上１人当たりの平均給付費は９２１万５５９８ウォンで、全体平均７４７万６３０２ウォンの１．５倍の水準だった。翰林（ハンリム）大学社会福祉学科のソク・ジェウン教授は、「介護を必要とする高齢者の入院や人生の最終段階の医療に多くの費用が投入される」とし、「介護インフラを拡充し、在宅医療を活性化すれば、比較的医療サービスの需要が少ない高齢者は地域社会で最期の時間を過ごせるようにすべきだ」と述べた。パン・ソンウン記者 bbang@donga.com