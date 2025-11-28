故・李順載さん　後輩の俳優らが最期を見送る

「これがドラマのワンシーンなら、どんなに良いでしょうか。『オーケー、カット！』の声で立ち上がり、『みんなご苦労、今日は本当に良かった』と言ってくださりそうです」２７日午前５時半ごろ、ソウル市松坡（ソンパ）区のソウル峨山（アサン）病院葬儀場。２５日に亡くなった故 李順載（イ・スンジェ）さんの告別式で、俳優キム・ヨンチョル氏は「先生は演技の道を示してくださり、人としてどう生きるべきかも教えてくだった」とし、「目の輝き一つ、短いうなずき一つが後輩には『大丈夫、よくやっている』という励ましだった」と涙を拭った。告別式は約５０分間、遺族と知人ら１２０人余りが参列する中、厳かに執り行われた。シットコム「屋根を突き破ってハイキック」で共演した鄭普碩（チョン・ボソク）氏が司会を務め、キム・ヨンチョル氏と俳優河智苑（ハ・ジウォン）氏がそれぞれ追悼辞を朗読した。鄭氏は故人を「放送・文化界の演技史を切り開いてきた国民俳優」と讃え、「常に最前線で大きな象徴として、後輩が安心して演技できる道を整えてくださった」と追悼した。河氏は、「演技の前で最後まで謙虚さを失わず、自らに問い続けた真の芸術家」とし、「俳優としてどう生きるかを行動と姿勢で示してくれた大師匠」と振り返った。２０１２年にドラマで共演したのを機に、故人から「ファンクラブはない」と聞き、自らファンクラブ会長を務めてきたという。告別式は約７分の追悼映像で締めくくられた。特に故人が最後に大衆の前に立った昨年１２月３１日の演技大賞で「視聴者の皆さん、一生お世話になりました。ありがとうございます」と語る場面が映し出されると、俳優の丁一宇（チョン・イル）ら後輩たちが涙をこらえられなかった。この日の運柩は、故人が特任教授を務めた嘉泉（カチョン）大学演技芸術学科の学生たちが担った。埋葬地は京畿道利川市（キョンギド・イチョンシ）のエデン楽園。キム・テオン記者 beborn@donga.com