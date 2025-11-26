三星電子、「技術リーダー」を前面配置、ＡＩ・ロボットの主導権確保へ

三星（サムスン）電子は、人工知能（ＡＩ）やロボット、半導体などの分野で未来技術を牽引するリーダーを大幅に抜擢する２０２６年度の定期役員人事を実施した。最近の業績回復を受け、 昇進対象者は前年に比べ増加した。三星電子は２５日発表した２０２６年度の定期役員人事で、副社長５１人、常務９３人、フェロー１人、マスター１６人の計１６１人の役員人事を実施した。今年はスマートフォンや半導体の販売好調などを背景に経営状況が昨年より改善し、昇進者も増加した。三星電子は２０２１年以降昇進者数が減少し、昨年は年間１３７人まで減ったが、今年は１７％以上増加した。デバイスエクスペリエンス（ＤＸ）部門では、昨年（８６人）よりやや増えた９２人が昇進。最近「不振のトンネルを抜けた」と評価されるデバイスソリューション（ＤＳ）部門も、昨年（５１人）より１８人増の６９人が昇進した。三星電子は、「産業パラダイムが急速に変化する中、技術主導権確保のためＡＩ・ロボット・半導体など未来技術を牽引するリーダーを大幅登用した」と説明した。ＤＸ部門のイ・ユンス副社長（５０歳）は、ＡＩサービス向けグラフィックス処理装置（ＧＰＵ）の最適化を主導した功績で昇進。ロボット専門家のクォン・ジョンヒョン副社長（４５歳）とチェ・ゴウン常務（４１歳）もロボット分野の技術競争力を確保した成果を認められた。ＤＳ部門では、ホン・ヒイル副社長（５５歳）、ユ・ホイン常務（４６歳）らが高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）の開発などで成果を上げ昇進した。同日、三星電子ではＤＸ部門のチョン・インヒ副社長（５１歳）など女性役員９人が昇進し、外国人ではＤＳ部門のジェイコブ・ジュ副社長（４７歳）が登用された。三星グループ内の他の電子系企業も同日、役員人事を実施した。三星ディスプレイでは副社長が８人、常務が１３人、マスターが２人の計２３人が昇進。チョン・ギョンホ副社長（４９歳）は、ギャラクシーＺフォールド７／フリップ７搭載の新規モジュールフィルムおよび高強度フォルダブル部品の開発を主導した成果が評価された。 三星ＳＤＩでは副社長が３人、常務が５人の計８人、三星電機では副社長が２人、常務が６人の計８人が昇進した。さらに三星バイオロジクスでは、副社長が２人、常務が４人が昇進。今年５月に稼働を開始した第５工場の量産体制（ランプアップ）を構築したキム・ヒジョン副社長（４４歳）の成果が認められた。創立以来最年少の女性役員となるアン・ソヨン常務（３７歳）も誕生した。イ・ドンフン記者 チェ・ジウォン記者 dhlee@donga.com