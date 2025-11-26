８兆ウォン潜水艦受注戦の「呼び水」　「張保皐」をポーランドに無償譲渡

政府は今年末に退役予定の海軍初の潜水艦「張保皐（チャン・ボゴ）」（ＳＳ－Ⅰ、全長１２００トン級、写真）を、ポーランドに無償譲渡する方針を固めた。ポーランド海軍が全長３０００トン級の新型潜水艦３隻を導入する総額８兆ウォン規模の「オルカ・プロジェクト」で、早ければ２８日に優先交渉対象者が選定される中、国内防衛企業の受注を後押しする狙いがあるとみられる。複数の政府関係者によると、政府は１９日に最後の航海を終えた張保皐が正式退役すれば、これをポーランドに送ることで合意し、ポーランド側に親書を送付するとともに、国家安全保障会議（ＮＳＣ）で譲渡を承認したという。姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長が戦略経済協力大統領特使の資格で先月ポーランドを訪問した際にも、こうした意向を伝えたとされる。張保皐艦は１９８８年にドイツ国内の造船所で建造を開始し、１９９１年に進水した。韓国軍は１９９２年に引き渡しを受け、１９９４年６月に作戦配備した。今年までに地球１５周を超える約６３万３０００キロを航行し、１９日に最後の航海を終えた。韓国はこの張保皐艦を基盤に国産潜水艦開発を本格化し、蓄積技術を土台に最近米国から原子力推進潜水艦の開発承認を受けた。韓国海軍力発展の象徴であるこの潜水艦を譲渡する決定は、潜水艦事業の受注可能性を高め、防衛産業協力をさらに拡大させようとする李在明（イ・ジェミョン）政権の意志を示すものと解釈される。ポーランドは２０２２年７月、Ｋ２戦車１０００台、Ｋ９自走砲６７０門あまりなど、４４３億ドル（約６５兆２４９５億ウォン）に上るＫ武器導入包括契約を締結した。今年７月には単一兵器体系契約規模としてＫ防衛産業輸出史上最高額となる６５億ドル（約９兆５７５２億ウォン）前後のＫ２戦車第２次契約を結び、これまでの累計契約額は２３２億ドル（約３４兆１７１３億ウォン）に達した。現政権が国政課題として掲げる「世界４大防衛産業強国」**への跳躍において、ポーランドは中核的役割を担っている。韓国チームとして参画するハンファオーシャンとＨＤ現代重工業がポーランド潜水艦事業の受注に成功した場合、政府レベルでポーランドにさらなる「贈り物」を提供するとの観測も出ている。この場合、退役予定の海軍護衛艦などが対象となる可能性が高いとみられる。孫孝珠 hjson@donga.com