「書籍もやはり『手書きの味』」出版界で筆写ノートブーム

７日、新作長編小説「アースタム卿の臨死伝言」（黄金の枝）を刊行した作家のイ・ヨンド氏は、同時期に「筆写ノート１―後悔は否定された自己への憧れ」も出した。前作長編小説「ポラリス・ラプソディ」「オーバー・ザ・チョイス」と中短編小説１８編から抜粋した１８４の文章を収めた筆写ノートだ。最近の出版界では、人気作家の新刊と筆写ノートを同時に刊行する方式がマーケティングの定番手法として定着しつつある。新刊への注目度を高めることができるうえ、すでに本を所持している読者でも、コレクション用や贈答用として筆写ノートを「複数回購入する」ケースが少なくないからだ。李氏の筆写ノートを出版した黄金の枝出版社の関係者は、「本に収めた文章は、読者から推薦を受けた」とし、「作品を読んだ時の感情を振り返るのに適していると思われる文句を選んだ」と話した。「イ・ヨンド筆写ノート」は、「ドラゴンラージャ」「涙を呑む鳥１ ナガの心臓」などから抜粋した文章を収めた第２巻、第３巻も刊行を控えている。もともと筆写ノートの元祖とされるのは、２０１５年刊行の「私の初めての筆写ノート」（セボム出版社）である。李孝石（イ・ヒョソク）、李箱（イ・サン）、金裕貞（キム・ユジョン）の代表作を左ページに掲載し、右ページには読者が書き写せるスペースを設けた。現在ではほぼすべての筆写ノートがこの編集方式に倣っているが、当時は珍しい形式だった。それ以前の筆写は、別のノートを用意し、自分が読んだ本の内容をそこに書き写す方法が一般的だった。その後、筆写ノートは詩をはじめとする文学が中心だったが、最近ではジャンルを問わない。今年初め、歌手チャン・ウウォンヨンの推薦でベストセラーとなった「抄訳 ブッダの言葉」（フォレストブックス）は３月、筆写ノートとしても登場した。「低速老化」のブームを巻き起こしたチョン・ヒウォン元ソウル峨山（アサン）病院老年内科教授の文章をまとめた筆写ノート「低速老化銘心筆写ノート」（思考の力）も来月１日に刊行される予定だ。毎日一文ずつ書き写す「日暦」形態もある。「ショーペンハウアーの文章３６５日筆写日暦」（ヘルモンハウス）は、毎日、韓国語と英文を併記して筆写しながら英語感覚も身につけられる構成となっている。キム・ソミン記者 somin@donga.com