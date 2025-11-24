日本映画で初の１位　「鬼滅の刃」今年の興行ランキング制す

日本アニメ映画「鬼滅の刃：無限城編」が、現時点で２０２５年の国内上映作の中で最も多くの観客を動員した映画となった。日本作品が１１月末に国内年間ボックスオフィス１位を占めたのは初めて。アニメ映画が年間国内１位となったのも、２００４年に映画館入場券統合電算網の運用が始まって以来初めてである。２日、統合電算網によると、「鬼滅の刃」の累計観客動員数は５６３万８０００人余りで、従来のボックスオフィス１位だった「ゾンビになった私の娘（原題：ゾンビ娘）」（５６３万７０００人余り）を上回った。「鬼滅の刃」の成功は、テレビアニメに続き、シリーズ全体のクライマックスへ向かう新たなエピソードを披露したことに加え、大型スクリーンにふさわしい華麗な作画とアクション演出で観客を引きつけたためだという評価が出ている。とくに多彩なグッズ企画などでリピーターを増やしたことも追い風となった。ただし、「鬼滅の刃」が最後まで今年の興行１位を守れるかは、まだ不透明だ。来月７日、強力な挑戦者である映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」が公開されるからだ。歴代世界興行成績１位と３位に名を連ねる「アバター」シリーズは、国内でも１作目が１３６２万人、２作目が１０８０万人の観客を動員した。一方、「ゾンビ娘」などの新作を抑えて興行トップを維持しており、年末までにこれを上回る韓国映画が現れる可能性は小さい。低予算独立映画を除くと、長編商業映画と呼べる作品も、来月３日公開の俳優ハ・ジョンウの演出作「上の階の人たち」と、ホ・ソンテ主演のコメディ映画「情報員」、ホン・ギョン主演の「コンクリート・マーケット」程度だ。さらにハリウッド期待作が相次いで公開されれば、上映館を十分確保することすら難しくなる可能性がある。この場合、２０２５年国内ボックスオフィス「興行ＴＯＰ５」で生き残る韓国映画も「ゾンビ娘」１本だけとなる可能性が高まった。現在「野党」（３３７万人）が５位だが、「アバター」はもちろん、今月２６日公開のディズニーアニメーション「ズートピア２」にも押される公算が大きい。映画界の関係者は「韓国映画は『危機論』にもかかわらず、過去３年間、国内『興行ＴＯＰ５』で半分以上を占めてきた」とし、「今年は公開作品数が大きく減少し、韓国映画が商業的競争力までも深刻に揺さぶられた年として残るだろう」と話した。キム・テオン記者 beborn@donga.com