小麦粉急騰、カルグクスが１万ウォンに迫る

ロシアのウクライナ侵攻で小麦粉価格が急騰し、ソウル地域の人気外食８品目のうちカルグクスの価格が最も上昇し、１杯の価格が１万ウォンに迫っていることが分かった。２３日、韓国消費者院の価格情報ポータル「チャム価格」によると、先月、ソウルで消費者が好む８つの外食メニューの平均価格は昨年１２月より３．４４％上昇した。調査対象はカルグクス、サムゲタン、キンパプ、キムチチゲ定食などだ。外食の物価は、原材料費や人件費の上昇に加え、輸入原材料に影響する為替相場の変動も反映され、上昇傾向にある。カルグクスは９３８５ウォンから９８４６ウォンへ４．９１％上昇した。カルグクス価格の急騰は、小麦粉価格と関連があると分析される。２０２２年のロシアのウクライナ侵攻で小麦粉の消費者物価指数は２０２１年１２月の１０８．４７（２０２０年＝１００）から２０２２年１２月には１３８．１７へ跳ね上がった。この指数は、２０２３年１２月は１３７．５９、昨年１２月は１３７．４３、先月は１３５．３３など、１３０台半ばを維持している。２番目に大きく上昇した外食物価はサムゲタンだった。サムゲタン価格は、昨年１２月の１万７２６９ウォンから先月は１万８０００ウォンへと４．２３％上昇した。サムゲタンの平均価格は、２０１７年６月の１万４０００ウォン、２０２２年７月の１万５０００ウォン、２０２３年１月の１万６０００ウォン、昨年７月の１万７０００ウォンに続き、今年８月は１万８０００ウォンを上回った。残り６つのメニュー別価格上昇率は、キンパプが４．１７％（３５００ウォン→３６４６ウォン）、キムチチゲ定食が３．７２％（８２６９ウォン→８５７７ウォン）、冷麺が３．５３％（１万２０００ウォン→１万２４２３ウォン）、ビビンバが３．４４％（１万１１９２ウォン→１万１５７７ウォン）、ジャージャー麺が３．１１％（７４２３ウォン→７６５４ウォン）、サムギョプサル１人前が（２００グラム）１．９３％（２万２８２ウォン→２万６７３ウォン）だった。イ・ソジョン記者 sojee@donga.com