「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」、アカデミー長編アニメ賞候補資格を獲得

ネットフリックス（Netflix）のアニメーション「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が、来年の米アカデミー賞（オスカー）長編アニメーション賞の候補資格を満たした３５作品に含まれた。最終公式候補作は来年１月２２日に公表される。ＡＰ通信などによると、「KPOPガールズ！」は米映画芸術科学アカデミー（ＡＭＰＡＳ）が２１日（現地時間）に公開した、第９８回アカデミー賞授賞式の長編アニメ賞の候補資格を満たした３５作品に含まれた。このリストには、ウォルト・ディズニーが製作した「星つなぎのエリオ」「ズートピア２」、日本アニメーション「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」「劇場版『チェンソーマン』レゼ篇」などがともに含まれた。 中国で歴代最高興行を記録した「哪吒２（哪吒之魔童闹海）」は、対象作品に含まれなかった。第９８回アカデミー賞授賞式は来年３月１５日に開催される。「KPOPガールズ！」はNetflixで公開されたが、今年６月、米ニューヨークとロサンゼルス、サンフランシスコなどで小規模に劇場公開され、オスカー候補資格要件を満たした。ただし英国アカデミー賞（ＢＡＦＴＡ）候補資格は得られなかった。Netflixは２０２２年、「ギレルモ・デル・トロのピノッキオ」で初めてアカデミー長編アニメ賞受賞作を出した。一方、朴贊郁（パク・チャヌク）監督の「No Other Choice／仕方がない」は、ＡＭＰＡＳがこの日合わせて公開した国際長編映画部門候補資格のある作品リストに含まれた。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com