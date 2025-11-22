孫興慜、来季ＭＬＳ開幕戦でメッシと７年ぶり激突へ

孫興慜（ソン・フンミン、３３＝ＬＡＦＣ、写真）と 「サッカーの神」 リオネル・メッシ（３８＝インテル・マイアミ）が、来季開幕戦で顔を合わせることになった。米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）事務局が２１日に発表した２０２６年シーズン日程によると、ロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）は来年２月２２日午前１１時３０分、カリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルス・メモリアル・コロシアムでインテル・マイアミと開幕戦を行う。孫興慜とメッシは、現在のＭＬＳを象徴する看板スターだ。２０２３年にインテル・マイアミに加入したメッシは、２０２４年レギュラーシーズンで２０得点１６アシスト、２０２５年には２９得点を挙げ得点王に輝いた。イングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のトットナムで１０年間プレーした後、今年８月にＭＬＳ入りした孫興慜も、レギュラーシーズン１０試合で９得点３アシストと圧倒的な存在感を示し、西カンファレンスの代表選手としての地位を固めた。ＭＬＳ事務局は、この開幕戦を「２０２６シーズン必見の試合トップ１０」に選んだ。注目度にふさわしく試合会場も変更された。ＬＡＦＣの通常の本拠地ＢＭＯスタジアムではなく、７万７５００席規模のＬＡメモリアル・コロシアムで開催される。同競技場はアメリカンフットボールや陸上などが行われる多目的施設で、２０２８年ロサンゼルス五輪の開閉会式会場でもある。ＢＭＯスタジアム（２万２０００席）の３倍以上だ。孫興慜とメッシの公式戦での対戦は、２０１８〜２０１９年欧州チャンピオンズリーグのグループリーグ以来、実に７年ぶりとなる。当時、メッシの所属したＦＣバルセロナが孫興慜のトットナムに１勝１分で勝ち越した。インテル・マイアミとＬＡＦＣはそれぞれ２０２５年ＭＬＳカップ・プレーオフ（ＰＯ）東西カンファレンス準決勝に進出している。両チームがそろってカンファレンス決勝を突破すれば、チャンピオン決定戦で一足早く両雄が激突する可能性もある。孫興慜がその前に越えなければならない相手が、ドイツ・バイエルン・ミュンヘンの「レジェンド」 トーマス・ミュラー（３６＝バンクーバー）だ。ＬＡＦＣは２３日、バンクーバーとのカンファレンス決勝進出を懸けた一発勝負に臨む。ミュラーはミュンヘンで通算７５６試合２５０得点を記録した「生けるクラブ史」で、今年８月のバンクーバー移籍後はレギュラーシーズン７試合７得点と衰えを見せていない。孫興慜とミュラーの対戦は今回が初めてではない。昨年８月、韓国で行われた「２０２４クーパンプレー・シリーズ」ではトットナムとミュンヘンの所属選手として対戦し、当時はミュンヘンが２－１で勝利した。さらに２０１８年ロシアＷ杯グループリーグ第３戦（２－０、韓国勝利）でも、孫興慜が後半アディショナルタイムにダメ押し点を決め、ミュラーらにグループリーグ敗退の苦い記憶を残した。ミュラーは最近の英スポーツメディア「トークスポーツ」とのインタビューで、「孫興慜がブンデスリーガのハンブルクやレバークーゼンでプレーしていた頃、われわれ（ミュンヘン）は毎回８対２や９対１で圧倒していた」と語った。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com