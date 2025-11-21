ＡＩバブル論の渦中　NVIDIAが過去最高の業績

エヌビディア（NVIDIA）が過去最高の四半期業績を発表し、市場でくすぶっていた人工知能（ＡＩ）バブルへの懸念を打ち消した。低迷していたＡＩ関連銘柄も、NVIDIAの好調な決算を受けて軒並み急伸した。NVIDIAは１９日（現地時間）、今年８〜１０月の売上高が５７０億１０００万ドル（約８３兆７３６２億ウォン）に達し、前年同期（３５０億８０００万ドル）より６２％増加したと発表した。純利益は６５％増の３１９億１００0万ドル（約４６兆８７９０億ウォン）で、いずれの指標も市場予想を大きく上回った。ＡＩ投資の拡大を追い風に、最新の画像処理装置（ＧＰＵ）「ブラックウェル（Blackwell）」の販売好調が業績を押し上げた。NVIDIAの最高経営責任者（ＣＥＯ）ジェンスン・ファン氏は「ブラックウェルの販売量はチャートに表示できないほど高く、クラウド向けＧＰＵは事実上の品薄状態だ。ＡＩバブルを懸念する声もあるが、ＡＩはすでに好循環に入っている」とした。NVIDIAは今年１１月から来年２月までの売上高についても、市場予想（６１６億６０００万ドル）を上回る６５０億ドル（約９５兆５２４０億ウォン）に達するとの見通しを示した。ＡＩバブルへの懸念が後退し、関連株も力強い反発を見せた。NVIDIAの株価は通常取引で２．８５％上昇し、時間外取引でも５％超の上昇を記録した。三星（サムスン）電子（４．２５％）やＳＫハイニックス（１．６０％）など韓国の半導体大手も大幅高で取引を終えた。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com