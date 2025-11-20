ウォン安進行でガソリン高騰　ソウルは９カ月ぶりに１８００ウォン台

ソウルのガソリン価格が９カ月ぶりに１リットルあたり１８００ウォン台を超えた。国際原油価格の上昇に加え、ウォン安の進行で輸入単価が押し上げられたことが要因だ。１９日、韓国石油公社の油価情報システム「「オピネット」によると、この日のソウルのガソリンスタンドのガソリン平均販売価格は前日（１８０１．２８ウォン）より２．１３ウォン高い１リットル当たり１８０３．４１ウォンだった。全国平均も２．６７ウォン上昇し、１７３２．９４ウォンとなった。特にソウルのガソリン価格が１８００ウォン台を超えたのは、今年２月６日（１８００．８４ウォン）以来、約９カ月ぶりのことだ。国内のガソリン価格はすでに３週連続で上昇している。米国による対ロシア制裁強化の観測を受けて国際原油価格が小幅上昇したことに加え、ウォン高ドル安が原油輸入価格を押し上げたことが要因となっている。燃油税の引き下げ幅が縮小されたことも、消費者がガソリン価格の上昇を一段と強く感じる要因となっている。政府は今月からガソリン税率を従来の１０％から７％へ、軽油と液化石油ガス（ＬＰＧ）は１５％から１０％に引き下げた。ガソリン価格の上昇は当面続くとみられる。ソウルのガソリン平均価格は、まもなく今年１月２８日の年初来高値である１８０７．９６ウォンを上回る可能性も指摘されている。大韓石油協会の関係者は「冬場の暖房需要の増加に加え、世界的な石油製品の供給不安が、国際原油価格の大幅な上昇を牽引している」と分析した。政府は、ガソリン価格の上昇が消費者物価を刺激するとの懸念を受け、対応策の検討に乗り出した。産業通商資源部は最近、関連業界と石油市場点検会議を開き、石油製品価格の過度な上昇を防ぐための自主的な協力を要請した。世宗市＝チョン・スング記者 soon9@donga.com