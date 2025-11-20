大韓民国１番潜水艦「張保皐艦」が退役　３４年間３４万マイル航海

今年末に退役を控える大韓民国１番潜水艦「張保皐（チャンボゴ）艦（１２００トン）」が１９日、最後の航海を行ったと、韓国海軍が明らかにした。張保皐艦は午後、慶尚南道鎮海（キョンサンナムド・チンヘ）の基地内の軍港を出港し、約２時間の航海を終えて帰港すると、軍港内に停泊していたすべての潜水艦が汽笛を鳴らして祝った。最後の航海には、約３０年前に初代艦長としてドイツから張保皐艦の引き渡しを受けたアン・ビョング予備役准将をはじめ、当時の武将官、主任元士らも同席した。アン氏は「大韓民国海洋の『開拓者』だった張保皐艦の最初と最後の航海を共にでき光栄だ」とし、「１９９０年代初め、ドイツから潜水艦を導入して運用技術を学んだ海軍と我が国が、３０年余りで３千トン級以上の世界最高峰ディーゼル潜水艦運用国へと発展した姿に胸が高鳴る誇りを感じる」と述べた。張保皐艦は８８年にドイツのＨＤＷ造船所で建造が始まり、９１年に進水。９２年に海軍が引き渡しを受け、翌年６月に韓国海軍初の潜水艦として就役した。海軍は初潜水艦の艦名を、統一新羅（シンラ）時代に清海鎮（チョンヘジン）を拠点に海洋を切り開いた張保皐大使の名にちなんで「張保皐艦」と命名した。張保皐艦は９２年から２０２５年までの３４年間、地球１５周を超える約３４万２千マイル（約６３万３千キロ）を安全に航海した。「１００回潜航すれば１００回浮上する」という潜水艦司令部の信条を完遂したことになる。特に０４年の環太平洋訓練（ＲＩＭＰＡＣ）では、米空母を含む約３０隻の艦艇を標的にした模擬攻撃の間、一度も探知されることなく、韓国海軍の卓越した潜水艦運用能力を世界に示した。１３年の韓米合同対潜戦訓練、１６年の西太平洋潜水艦脱出・救助訓練など、主要な海外訓練すべてに参加した最初の潜水艦でもある。張保皐艦は２３年まで作戦任務を遂行し、昨年から訓練艦に転換され、潜水艦乗組員の教育訓練や資格維持訓練を支援してきた。イ・ジェグォン張保皐艦艦長（少領）は、「張保皐艦は潜水艦司令部創設の礎を築いた潜水艦部隊の夢であり挑戦の象徴だ」とし、「張保皐艦の開拓精神を受け継ぎ、最も深い海域で大韓民国を守る『沈黙の守護者』として任務を遂行する」と述べた。尹相虎 ysh1005@donga.com