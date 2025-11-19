欧州発ケタミンの大規模密輸が急増　「クラブ麻薬」摘発４年で７倍

主に若者をターゲットとする、いわゆる「クラブドラッグ」の密輸摘発量が今年初めて１００ｋｇを超えた。過去４年間で摘発量は７．３倍に急増した。特にクラブドラッグの代表格であるケタミンは、１ｋｇ以上の大規模な密輸が急増している。関税庁が１８日、 今年１～９月のクラブドラッグ密輸取り締まり状況を分析した結果、この期間に 押収されたクラブドラッグは計１１５．９ｋｇに上ることが判明した。これは約２３２万人に同時に注射できる量だ。クラブドラッグとは、エクスタシー（ＭＤＭＡ）、ケタミン、ＬＳＤなどで、主にクラブやパーティー、風俗店などで消費される。これらの薬物は感覚麻痺、幻覚、疲労軽減、刺激増強などを引き起こし、一部は性犯罪にも悪用されるため、韓国でも警戒が強まっている。クラブドラッグの押収量は２０２１年（１５．８㎏）から４年間で７．３倍に増加した。２０２２年には取り締まり開始以来、初めて５０ｋｇを超え、今年は９カ月で前年の年間摘発量（７９．９㎏）を上回り、再び過去最多を更新した。一方、摘発件数は２０２１年の２１５件から、２０２５年９月累計で１１６件へと約１００件減少した。しかし摘発件数が減る一方で、摘発量はむしろ増加しており、「大規模密輸」が顕著となっている。特にケタミンを中心に大規模密輸が急増している。１ｋｇ以上のケタミンの密輸摘発件数は、２０２１年の１件から今年１～９月には１５件へと大幅に増加した。同期間における総押収量も５．９ｋｇから１０１．９ｋｇへと約１７．３倍に急増した。関税庁は、欧州で活動する国際麻薬組織が新たな市場開拓を狙い、韓国へのケタミン密輸を企んでいるとみている。今年のケタミンの主な送り出し国はフランス（５７．１ｋｇ）、英国（１１．８ｋｇ）、ドイツ（１０．８ｋｇ）と、いずれも欧州諸国だった。これを受け、関税庁はクラブドラッグの密輸増加が若年層の需要拡大につながる可能性が高いと判断し、供給網の遮断に重点を置く方針だ。ＡＩを活用して要注意旅行者や危険貨物を分析・スクリーニングするシステムを高度化し、要注意旅行者・特送貨物・国際郵便の徹底的な検査を強化する。また、ミリ波スキャナー、ラマン分光器、イオンスキャナーなど、最先端の麻薬検出機器も追加導入する計画だ。李明九（イ・ミョング）関税庁長は「クラブドラッグ密輸は、未来を担う若年層を狙った重大な犯罪だ」と述べ、「あらゆる手段を投入し、水際での麻薬密輸の阻止に全力を尽くしたい」」と強調した。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com