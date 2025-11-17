ＫＬＰＧＡ賞金女王のホン・ジョンミン、イベント大会で「心残り」晴らす優勝

今季韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアーで「賞金女王」に輝いたホン・ジョンミン（２３）が、イベント大会「Ｗｅｍｉｘチャンピオンシップ」で優勝し、賞金３億ウォンを上積みした。レギュラーツアーで３勝を挙げた後は優勝を重ねられず、共同最多勝にとどまった「心残り」も、この日晴らした。ホン・ジョンミンは１６日、慶尚北道慶州市（キョンサンプクト・キョンジュシ）マウナオーシャンＣＣ（パー７１）で行われたＷｅｍｉｘチャンピオンシップのファイナルＡ組で、５バーディー、１ボギーの４アンダー６７を記録した。前日のマッチプレーでハン・ジンソン（２８）を下してファイナルＡ組に進出したホン・ジョンミンは、この日同組に入った１２人の選手の中で最も良いスコアを出し、頂点に立った。この大会はＷｅｍｉｘポイント上位２４人が出場し、初日のマッチプレーで勝利した１２人が翌日のファイナルＡ組で優勝を争う。時おり秒速２．７ｍの強風が吹き、秒速３．６５ｍの「ガラスのグリーン」の影響もあり選手たちはなかなかスコアを伸ばせなかったが、ホン・ジョンミンは１番（パー５）と２番（パー３）で連続バーディーを奪い、序盤から首位に浮上、そのまま優勝をさらった。今季ＫＬＰＧＡツアーで賞金女王（約１３億４１５２万ウォン）となったホンは、この日の優勝賞金３億ウォンを加え、今季だけで１６億４１５２万ウォンを獲得した。イベント大会のためＫＬＰＧＡ公式記録には反映されないが、ＫＬＰＧＡツアーの「シーズン最多賞金（約１５億２１３７万ウォン）」記録を持つパク・ミンジ（２７）の記録より１億ウォン以上多い金額である。一方、今大会を最後に米国女子ツアー（ＬＰＧＡ）へ向かう「突撃隊長」ファン・ユミン（２２）は、ファイナルＡ組最終日にイーブンパーを記録し、共同５位で大会を終えた。慶州＝キム・ジョンフン記者 hun@donga.com