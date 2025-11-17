「進撃」の防衛産業ビッグ４、営業利益４兆ウォン突破へ　受注残高は１１８兆ウォン

韓国の防衛産業４大企業の今年の年間営業利益が、４兆ウォンを超える見通しだ。第３四半期（７～９月）までの累計営業利益だけで３兆４９２９億ウォンに達し、すでに昨年の年間実績を１兆ウォン以上上回っている。１６日、各社の公示資料によると、ハンファエアロスペース、韓国航空宇宙産業（ＫＡＩ）、現代（ヒョンデ）ロテム、ＬＩＧネクスワンの国内防衛産業４大企業の第３四半期の累計営業利益は３兆４９２９億ウォンと集計された。これは昨年の年間合計営業利益（２兆４１８２億ウォン）を４４．４％上回る水準で、年末まで３カ月を残した時点で年間４兆ウォンの突破が有力視される。特に第４四半期（１０～１２月）は伝統的に防衛産業の実績が集中する時期であるため、４社の最終年間営業利益の合計が４兆５０００億ウォンに達するとの見方も出ている。この４大防衛産業企業の営業利益の合計は、２年前の２０２３年には８０４４億ウォンと１兆ウォンを下回っていた。それが昨年には２兆４０００億ウォン台と初めて２兆ウォンを超え、今年は４兆ウォン突破の可能性が大きくなっている。予測どおりなら、２年間で５倍に増える計算だ。企業別では、ハンファエアロスペースが今年１～９月に２兆２８１７億ウォンの営業利益を上げ、全体利益の６５％を占めている。今年から子会社であるハンファオーシャンの実績が連結され、企業規模が拡大した側面もあるが、ハンファオーシャンを除いても、ポーランド向けＫ９自走砲の追加契約や豪州ＡＳ９ハンツマン向け輸出など既存の防衛事業部門の大型海外受注が成長を支えている。続いて現代ロテムが７３８２億ウォン、ＬＩＧネクスワンが２８０８億ウォン、ＫＡＩが１９２２億ウォンの営業利益を上げた。ハンファエアロスペースは昨年、国内防衛産業としては初めて売上１０兆ウォン・営業利益１兆ウォン時代を開いたのに続き、今年は売上２０兆ウォン・営業利益２兆ウォンを超える見通しだ。同社は営業利益率も１０％台を維持している。現代ロテムもポーランド向けＫ２戦車の２回目の輸出契約などの大規模な海外受注に支えられ、第３四半期の累計営業利益が昨年の年間実績（４５６６億ウォン）を６１％上回った。これら企業の防衛関連の受注残高が１１８兆ウォンに達していることから、今後２～３年以上にわたり成長が続くとの見方も出ている。防衛産業の受注残高はハンファエアロスペースが３９兆１８１１億ウォン（防衛部門）で最も多く、現代ロテムが２９兆６０８８億ウォン、ＫＡＩが２６兆２７００億ウォン、ＬＩＧネクスワンが２３兆４２７１億ウォンだった。金在亨 monami@donga.com