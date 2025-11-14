「消費クーポン」補正の執行本格化　財政赤字、９月までに１００兆ウォン超

消費クーポンをはじめとする第２次補正予算の執行が本格化し、今年９月までの国の財政赤字の規模が１００兆ウォンを超えた。コロナ禍で３回の補正予算を編成した２０２０年に次ぐ、史上２番目の規模となる。１３日、企画財政部（企財部）が発表した「月間財政動向１１月号」によると、今年１～９月累計の総収入は４８０兆７０００億ウォンで、前年同期比４１兆４０００億ウォンが増加した。国税収入が２８９兆６０００億ウォンで３４兆３０００億ウォン増えた影響が大きかった。税目別では法人税収が７６兆ウォンで２１兆４０００億ウォン増加し、所得税も９５兆２０００億ウォンで１０兆２０００億ウォン多く徴収された。企財部の関係者は「２０２４年と今年上半期（１～６月）の企業業績改善で法人税収が増えた」とし、「所得税が増えたのは成果給支給の拡大や労働者数の増加、海外株式の好調による譲渡所得税増加の影響だ」と説明した。しかし総支出は５４４兆２０００億ウォンで前年同期比５１兆９０００億ウォン増え、総収入を上回った。３１兆８０００億ウォン規模の第２次補正予算の執行が本格化したためだ。第２次補正予算比の進捗率は７７．４％だった。総収入から総支出を差し引いた統合財政収支はマイナス６３兆５０００億ウォン。このうち国民年金など４大保障性基金を差し引き、政府の実質的な財政状態を示す管理財政収支は１０２兆４０００億ウォンの赤字となった。統合財政収支の赤字規模は前年同期比１０兆６００0億ウォンが増え、管理財政収支の赤字も１０兆９０００億ウォンが増加した。企財部の関係者は、「９月は主要な歳入日程がなかった一方で補正予算の執行は増えたため、管理財政収支の赤字が膨らんだ」と話した。政府は今年末基準の管理財政収支の赤字規模を１１１兆６０００億ウォンと見積もっている。９月末の中央政府の債務残高は１２５９兆ウォンで、前月比１兆９０００億ウォンが減少した。先月、国庫債は１７兆７０００億ウォン分が発行された。１０月までの累計国庫債の発行量は２０５兆２０００億ウォンで、年間総発行限度の８８．８％に達した。世宗市＝チョン・スング記者 soon9@donga.com