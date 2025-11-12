ＫＰＯＰの軌跡を辿れば、そこには彼がいる　Ａ＆Ｒプロデューサーのチョン・ビョンギ氏

「ＫＰＯＰの企画を大げさに考えなくてもいいです。例えば、デートコースをうまく組む人は良い企画者になる可能性が高いです。日常の小さな計画から組み立ててみること、それが企画者になる最初のボタンです」２０年以上ＫＰＯＰ企画者として活動してきたモードハウス代表のチョン・ビョンギ氏（４６）は４日、ソウル市江南（カンナム）区にあるオフィスで取材に応じ、「良い企画者の資質」をこう説明した。国内１世代Ａ＆Ｒ（Artist & Repertoire）プロデューサーとして知られるチョン氏は、アイドル「ワンダーガールズ」「２ＰＭ」「Lovelyz」「今月の少女」などの企画に参加した。２０２１年にモードハウスを設立した後は、２４人組ガールグループ「トリプルエス（TripleS）」を２０２３年にデビューさせた。チョン氏は先月、初の著書「企画の感覚」（２１世紀ブックス）を出版した。市場分析とコンセプト設定、ファンダム構造、リスク管理などＫＰＯＰの現場で身に着けたノウハウと哲学を盛り込んだ。「大衆コンテンツをつくる企画者としての経験を共有したかった」と語った。Ａ＆Ｒは曲の選定に関わるというイメージが強いが、実際にはアーティスト発掘から音盤企画・管理まで、ほぼすべての領域を網羅する。チョン氏はこれを「アーティストの世界観とコンセプトを設計し、音楽・ビジュアル・ステージの方向性を統合的に調整する仕事」と定義した。アイドルが一つの「世界」だとすれば、それを創る設計者でありデザイナーというわけだ。そうした意味で、Ａ＆Ｒプロデューサーの役割は現在のＫＰＯＰで一層重要になっている。過去は「曲をヒットさせるか」が重視されたが、今は「ミュージシャンの世界観やコンセプトをどう導くか」が核心だからだ。チョン氏が２ＰＭを「野獣アイドル」というコンセプトにしたのも同じ脈絡である。２０００年代後半のボーイズグループをソウルの主要街と比較しながら研究した。「ＳＨＩＮｅｅには狎鴎亭（アックジョンドン）の洗練さ、ＢＩＧＢＡＮＧには弘大（ホンデ）の自由奔放さ、ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲには江南駅のトレンディさを感じた」という。それを踏まえ、２ＰＭは「洗練され、遊び方を知るＣＯＥＸモールの若い男性」というイメージで差別化し、それが野獣アイドルへつながった。トリプルエスは、こうした彼の哲学が最も凝縮されたアウトプットだ。先にプロデュースした１２人組「今月の少女」が、よく構築されたファンタジーゲーム的世界観を持っていたとすれば、トリプルエスは「身近にいる少女たち」という物語を掲げた。「同年代の女性たちが『私もあのチームに入れるかもしれない』と思えるくらいハードルを下げたかったんです。また『メンバー組み合わせの多様性』を見せ、ファン同士がデジタルフォトカードを交換しながらコミュニティをつくるには、８人や１２人では少なく、２４人が最適でした」人数が多いだけに活動は容易ではなかった。しかし、そのコンセプトのおかげで強固なコアファンダムが形成された。トリプルエスのファンはデジタルフォトカードを購入すると、タイトル曲選定やユニット構成など主要意思決定に参加できる。メンバーたちは販売されたフォトカードの収益を精算して受け取る。チョン氏は「今は『ステージに立てる』だけでは動機づけにならない。ファンの応援の気持ちが実際に反映される『好循環構造』をつくりたかった」と語った。ではチョン氏のようなＫＰＯＰ企画者を目指す人に必要なものは何か。彼は「才能ではなく『鍛えられた感覚』の結果が重要だ」と言う。「良い企画は“ひらめき”では出ません。なくても、常に探すのです。多くのコンテンツを見て聞く努力を怠ってはいけません。米紙ニューヨークタイムズ“１００大小説”、英国音楽誌ＮＭＥの“１００大アルバム”などを継続して読んで聴く“目的志向の消費”も良い方法です」チョン氏は、「ＫＰＯＰ企画者として長く活動してきた分、責任も大きい。アイドル精算システムなど慣行として捉えられてきた部分も、今一度考え直すべき時期だ。変化した時代の目線に合わせなければならない」と語った。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com