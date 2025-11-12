ＨＤ現代がインド艦艇市場に進出、コーチン造船所とＭＯＵ

ＨＤ現代（ヒョンデ）は、インドのコーチン造船所との協力を通じ、インド艦艇市場への本格進出に乗り出す。１０日、ＨＤ現代の造船部門系列会社であるＨＤ現代重工業は、インド最大の国営造船所であるコーチン造船所と「インド海軍ＬＰＤ（Landing Platform Dock・上陸艦）事業推進のための戦略的協力覚書（ＭＯＵ）」を締結したと明らかにした。コーチン造船所は、インド南部ケララ州に位置する同国最大規模の造船所で、商船から空母に至るまで多様な船種の設計・建造・修理能力を備えている。これに先立って７月、ＨＤ現代の造船中間持株会社であるＨＤ韓国造船海洋は、同造船所とＭＯＵを締結し、△設計・購買支援、 △生産性向上、 △人材能力強化など多方面での協力推進に合意した経緯がある。今回新たに締結したＭＯＵは、インド海軍が推進する上陸艦（ＬＰＤ）事業を共同で遂行するためのものだ。ＨＤ現代重工業はこれを通じ、インド特殊船市場進出の基盤を構築する計画であり、特に上陸艦の設計・技術支援などを進める方針だ。ＨＤ現代重工業の艦艇・中型船事業部の朱元浩（チュ・ウォンホ）社長は「ＨＤ現代重工業は、インド海軍の近代化事業にふさわしい最適のパートナーだ」とし、「今回の協力がインド艦艇市場進出の重要な転換点になることを期待している」と述べた。李沅柱 takeoff@donga.com