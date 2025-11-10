「サイクルは私の人生」　会社員のユ・グムチャン氏「ツール・ド・慶南で」でイエロージャージ獲得

「ただ好きなサイクルを楽しんだだけです。サイクルは私の人生そのものです」ユ・グムチャン氏（２３）は９日、慶尚南道昌原市（キョンサンナムド・チャンウォンシ）で終わった「ツール・ド・慶南２０２５スペシャル大会」で１位を確定した後、このように語った。ユ氏は７日から３日間、慶尚南道巨済市（コジェシ）、泗川市南海郡（サチョンシ・ナムヘグン）、昌原市一帯で行われた本大会全区間２３０．８キロを５時間３９分９秒で最初に完走し、個人総合１位に輝いた。ユ氏は７日、巨済市で行われた第１区間レース終盤、両太ももに筋痙攣が起きた。上り坂の最後２．７キロのフィニッシュ区間では明らかにペースが落ちた。しかし、ゴール約１０秒前に爆発的なスパートで先頭を走っていたチョン・ウラム氏（３７）を追い抜き、「イエロージャージ」（個人総合１位選手に贈られる黄色のジャージ）を獲得した。ユ氏は２日目、泗川市南海郡一帯の第２区間でも、ゴール手前５００ｍでライバルを抜き去りイエロージャージを守った。最終日、昌原市内を走る第３区間では安定した走行で個人総合優勝を確定した。ユ氏はスプリント賞も受賞した。平凡な事務職の会社員であるユ氏は、週３回ほど自転車に乗って地道に力をつけてきた。出勤のある平日でも午前３時頃起き、約３時間サイクルに乗る。ユ氏は「周りから『大変じゃないか』とよく聞かれる。しかし、早朝の空気を吸いながら道路を走る爽快さが、私の日常の原動力」と語った。さらに「私は結果以上に、ただサイクルが好きな愛好家だ」とし、「周囲からは『つらい過程を乗り越えたご褒美だ』と励ましの声をもらったが、私にとっては入賞の有無にかかわらず、自転車に乗るその過程そのものが報酬だ。これからも今の姿のまま走り続けたい」と話した。キム・ヒョンジン氏とイ・ヘウォン氏（ともに３４）は、「ベストウーマンライダー」部門でポイント１０点の共同１位となり、「ピンクのジャージ」（女子１位に与えられるピンク色のジャージ）を共に着用した。ただしキム氏とイ氏は第１区間を完走できず、総合順位には入らなかった。４５歳以上参加者で個人総合１位になったキム・ジンピル氏（４６）は５時間３７分１１秒のタイムで「ゴールドジャージ」を獲得した。昌原＝チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com