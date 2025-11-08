文化部長官「宗廟前の高層建築、全力で食い止める」

ユネスコ世界文化遺産であるソウル宗廟（チョンミョ）近隣に高さ１４５ｍの建物が建てられるよう、ソウル市が最近規制を緩和したことについて、崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官が真正面から批判して出た。崔長官は７日午後、許民（ホ・ミン）国家遺産庁長とともに宗廟正殿を訪れ、「宗廟は朝鮮（チョソン）王室の位牌が祀られた神聖な遺産であり、わが国のユネスコ世界遺産第１号として象徴的価値を持つ場所だ」とし、「こうした価値が毀損されかねない現在の状況を非常に懸念している」と話した。そのうえで「ありとあらゆる手段を動員して、わが文化遺産を守ることに先頭に立つ」とし、「文化遺産法、世界遺産法など関連法令を改正し、必要な場合は新しい法制定も推進する」と述べた。呉世勲（オ・セフン）ソウル市長を直接に狙った批判もあった。崔長官は「影が落ちないから問題ない？建物が空を覆うのに何を言っているのか」とし、「これこそ１９６０～７０年代式の行き当たりばったりの乱開発行政だ」と批判した。５日に呉市長が「シミュレーションを行ったところ（高さ規制緩和しても宗廟に）影はできない」と発言したことに対する批判だ。許長官も「超高層ビル群が世界遺産の宗廟を取り囲み、足元に置いて見下ろす構図を想像してみてほしい」とし、「あらゆる手段を動員して世界遺産の地位を守る」と話した。文化体育観光部長官と国家遺産庁長が一緒に現場を訪れ、特定の事案について立場を表明するのは異例だ。この日の記者会見場所では、宗廟前の「セウン４地区」の土地所有者ら約１０人が「住民の血の涙、誰が拭ってくれるのか」などと書かれたプラカードを掲げ、抗議デモを行った。彼らは「不当な規制で数千億ウォン規模の損失を強いられている」とし、「２０年以上足を引っ張られてきた損害を賠償せよ」と許長官らに抗議した。ソウル市は先月３０日の告示を通じ、再開発が進行中のセウン４地区の建築物の最高高さを従来の７０ｍから１４５ｍ（清渓川側基準）に引き上げた。キム・ソミン記者 somin@donga.com