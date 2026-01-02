李恵薫氏の「補佐陣への暴言」通話録音公開

李在明（イ・ジェミョン）政権の初代企画予算処長官に指名された李恵薫（イ・ヘフン）元議員が、２０１７年に補佐陣へ暴言を浴びせたとする通話録音が公開された。野党「国民の力」は「長官にふさわしくない人物」として、人事聴聞会で任命阻止に乗り出す構えだ。同党の朱晋佑（チュ・ジンウ）議員室は１日、李氏が１７年、正義党議員（当時）だった時に、インターン職員を叱責する内容の録音ファイルを公開した。李氏は、自身の名前が取り上げられた記事の報告がなかったことを理由に、「お前、ＩＱ（知能指数）一桁か」「本当にお前を殺してやりたい」など、激しい言葉で追及したとされる。インターンが理由を説明しようとすると、大声で「おい！おい！」と叫び、「口が動くからといって、思うままにしゃべり散らすのか」といった発言もあった。録音公開を受け、李氏側は「そのようなことがあったとすれば、心からおわびし、深く反省する」とのコメントを出した。このインターンは、今は国会で勤務していないという。「国民の力」は李氏の任命を阻止するため総力戦の構えだ。朱氏は「インターンはトラウマを抱え、わずか半月で辞めた。公職者として明らかに不適格だ」とし、「李大統領は京畿道（キョンギド）知事時代、パワハラに『無寛容原則』を掲げていた。直ちに指名を撤回すべきだ」と主張した。梁香子（ヤン・ヒャンジャ）最高委員も「国民感情の怒りのメーターを一気に押し上げるだろう。現状では（聴聞会通過は）難しいと考える」と述べた。同党は、李氏の人事聴聞会が今月第３週（１９～２３日）に開かれると見ている。一方、与党「共に民主党」の朴智元（パク・チウォン）議員は同日、ＳＮＳに「李氏から電話があり、重ねて謝罪し、痛切に反省し、仕事で国民と李大統領に報いると言っていた」と投稿。「補佐陣に大声で叱責したパワハラについても、申し訳ないと認め、謝罪した」と明らかにした。イ・ジウン記者 easy@donga.com