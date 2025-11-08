ハッキングを隠し、ＳＫＴ事態では「我々は安全」とアピールして顧客を増やしたＫＴ

不正な少額決済ハッキング事故が発生したＫＴが、昨年にも悪性コードの攻撃を受けていたにもかかわらず、この事実を当局に報告せず隠蔽していたことが明らかになった。科学技術情報通信部と韓国インターネット振興院（ＫＩＳＡ）を中心とする官民合同調査団は６日、中間調査結果の発表で、昨年３～７月にＫＴでＢＰＦドア、ウェブシェルなど悪性コード侵害事故が発生した事実を確認したと明らかにした。中国のハッカーが頻繁に使用するというＢＰＦドアは、４月のＳＫテレコムＵＳＩＭハッキング事件でも用いられた手法であり、その時と同様に顧客情報が追加流出した可能性も指摘されている。昨年ＫＴは、悪性コード侵害の事実を認識しながらもＫＩＳＡに報告せず、ワクチンプログラムを使って悪性コードを自ら削除した。このため、ＳＫＴ事故後の政府による通信社緊急セキュリティ点検も問題なくすり抜けた。しかし最近、調査団がＫＴサーバーをフォレンジックする過程でワクチン使用の痕跡を発見し、追及したところ、ＫＴ側は遅れてこれを認めた。悪性コードに感染したＫＴサーバーは４３台で、ＳＫＴより１５台多く、氏名、電話番号、電子メールアドレス、端末識別番号（ＩＭＥＩ）などの情報が保存されていたことが確認された。ＫＴ側の事故隠蔽と責任回避は今回が初めてではない。８月、ＫＩＳＡから遠隔相談システムサーバーのハッキング兆候を通知されたが、公式的にはこれを否定しつつ、密かに当該サーバーを廃棄した疑惑を受けている。９月の不法少額決済事故でも、警察から通報事実を伝えられたが「突破されるはずがない」と言って対応を先延ばしにし、事態を悪化させた。２０２１年の大規模通信障害事故では、外部のＤＤｏＳ攻撃だと責任転嫁したが、協力会社社員のミスであることが明らかになった。自社の事故は隠しながら、ＳＫＴでハッキング事故が起きると「我々は違う」と言ってマーケティングに利用する厚顔無恥な態度も見せた。一部の営業店では「ＳＫＴ ＵＳＩＭ大乱」「安全なＫＴへどうぞ」などと書かれた立て看板を掲げ、大々的な宣伝戦を繰り広げた。ＳＫＴの新規営業が停止していた５～６月、ＫＴはＳＫＴから２８万人の顧客を引き込んだ。ＫＴはハッキング事実を組織的に隠し、顧客を欺いた誤りを痛切に反省し、しっかり責任を負うべきだ。政府も責任の所在を明確にし、通信会社の危機対応体制に問題がないか全面調査する必要がある。事件が起こればまず隠し、被害が拡大してようやく再発防止とセキュリティ投資を約束する後手の対応は、もう終わらせなければならない。