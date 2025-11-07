半導体好調で９月の経常収支が歴代２位規模　１３４．７億ドルの黒字

韓国の９月の経常収支が過去２位の水準となった。半導体の「スーパーサイクル（超好況期）」が黒字幅の拡大を牽引した。韓国銀行が６日に発表した「２０２５年９月の国際収支（暫定）」によると、９月の経常収支は１３４億７０００万ドル（約１９兆５０００億ウォン）の黒字となった。８月（９１億５０００万ドル）や昨年９月（１１２億９０００万ドル）よりも黒字幅が拡大した。月間では、今年６月（１４２億６５００万ドル）に次いで２番目の規模で、９月基準では過去最大の黒字だ。２９カ月連続の黒字行進も続いた。これは２０００年代に入って２番目に長い黒字の流れとなる。今年１〜９月の累計経常収支の黒字は８２７億７０００万ドルで、昨年同期（６７２億３０００万ドル）より約２３％多い。韓国銀行のシン・スンチョル経済統計１局長は、「１〜９月累計の経常収支が史上最大を記録した」とし、「半導体がスーパーサイクルに入り輸出が好況だったほか、自動車も米国以外に欧州など他地域への輸出多角化が進み、健闘した」と説明した。項目別では、商品収支の黒字（１４２億４０００万ドル）が９月としては２０１７年（１４５億２０００万ドル）に次いで２番目に多かった。輸出（６７２億７０００万ドル）は、昨年同月より９．６％増加した。８月（５６４億４０００万ドル）よりも６３億ドル以上増えた。通関ベースの輸出額は、半導体（２２．１％増）、乗用車（１４．０％増）、化学工業製品（１０．４％増）、機械類・精密機器（１０．３％増）、無線通信機器（５．３％増）などが前年同月比で増加した。一方、コンピューター周辺機器（１３．５％減）は減少した。地域別では東南アジア（２１．９％）、欧州連合（ＥＵ、１９．３％増）、日本（３．２％増）などで好調だったが、米国（１．４％減）では苦戦した。ホン・ソクホ記者 will@donga.com