三星重、ＭＡＳＧＡ本格始動　ＤＳＥＣと設計・調達でＭＯＵ

韓米造船業協力プロジェクト「マスガ（ＭＡＳＧＡ）」の時代を迎え、三星（サムスン）重工業が米市場攻略に本格的に乗り出した。三星重工業は６日、船舶設計と機器調達の専門会社であるＤＳＥＣと戦略的パートナーシップの構築に向けた了解覚書（ＭＯＵ）を締結したと明らかにした。釜山（プサン）に本社を置くＤＳＥＣは、米造船業界と緊密な協力関係を築いてきた韓国国内企業だ。２００６年、米大手造船会社の一つであるナスコと設計・資材供給契約を結んで以来、パートナーシップを維持している。商船・特殊船の設計、機器供給、メンテナンス、造船所コンサルティングなど多様な分野で米造船業界と協力している。両社は今回の協約を通じて、中型商船の建造、造船所の近代化コンサルティング、船舶改造および液化天然ガス（ＬＮＧ）運搬船の貨物タンク修理、グリーン・デジタルソリューションの提供などで協力する。三星重工業の建造技術とＤＳＥＣの設計・調達能力を結合し、マスガプロジェクトに最適化したバリューチェーンを構築する計画だ。三星重工業の関係者は、「８月に米国軍艦整備専門造船会社ヴィガー・マリン・グループとＭＯＵを締結したのに続き、今回のＤＳＥＣとの協力で米市場進出の足掛かりを確保した」とし、「ＤＳＥＣとの協約が新たな成長エンジンを生み出す機会になるだろう」と述べた。金在亨 monami@donga.com