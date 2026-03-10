三星ＳＤＩ、「フィジカルＡＩ向け全固体電池」公開へ

三星（サムスン）ＳＤＩは１１～１３日にソウル江南（カンナムグ）区のコエックス（ＣＯＥＸ）で開かれる国内最大のバッテリー展示会「インターバッテリー２０２６」に参加し、フィジカル人工知能（ＡＩ）向けの全固体電池のサンプルを公開する。三星ＳＤＩは９日、「フィジカルＡＩ専用として開発中のパウチ型全固体電池を初めて公開する予定だ」と明らかにした。ロボットは電気自動車に比べ、はるかに狭い空間に長時間使用できるバッテリーを搭載する必要がある。また動くたびに瞬間的に電力が高まるため、バッテリーの出力性能も高くなければならない。三星ＳＤＩはロボット用として固体電解質を用い、安全性が高くエネルギー密度も高い全固体電池を開発している。三星ＳＤＩは「２０２７年下半期の量産を目標としている」と説明した。ＬＳグループからはＬＳ ＭｎＭ、ＬＳマテリアルズ、ＬＳアルスコなど７つの系列会社が展示会２０２６に参加する。ＬＳグループは「バッテリー産業の始まりと終わりを、ＬＳがともにします」をテーマに、バッテリー素材からエネルギー貯蔵装置（ＥＳＳ）プラットフォームまで、バッテリー産業全般にわたるグループの技術力を披露する計画だ。韓国バッテリー産業協会によると、今年の展示会には１４カ国から６６７社が参加し、計２３８２ブースが設けられる予定だ。このうち１８２社は米国や豪州、カナダ、ドイツ、中国、日本などの海外企業だ。国内企業の海外交流拡大や市場進出を支援するため、国内外の関連機関によるセミナーなども開かれる。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com