ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのミニアルバム「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」　ビルボード８位

ガールズグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク・写真）の３枚目のミニアルバム「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」が、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で８位を記録した。８日（現地時間）に発表されたビルボードチャートによると、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫが先月２７日に発売したミニアルバム「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」は、集計期間中に５万２０００枚相当の「アルバムユニット（Album Units）」を記録し、８位に初登場。「ビルボード２００」はＣＤなどの実物アルバムの販売数に加え、ストリーミング再生回数やデジタル音源ダウンロード数などをアルバム販売量に換算したアルバムユニットを基準に順位を決める。ビルボードは「ＣＤ販売が初週販売量の９４％を占めた」とし、「フォトカードやポスターなどを含む１３種類のＣＤバージョンが販売を押し上げた」と分析した。ＢＬＡＣＫＰＩＮＫは２０２２年９月、２枚目のフルアルバム「ＢＯＲＮ ＰＩＮＫ」を発売して以来、３年５カ月ぶりにメンバー全員でカムバックした。ビルボードは「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫは『ビルボード２００』で初の１位を記録した『ＢＯＲＮ ＰＩＮＫ』以降、ジェニー、ジス、リサ、ロゼの４人がそれぞれソロアルバムを発表し、全員がビルボードのアルバムチャートにランクインした」と伝えた。今週の「ビルボード２００」の１位は、米ポップスターのブルーノ・マーズが１０年ぶりに発売したフルアルバム「The Romantic」が獲得した。マーズが同チャートで１位となるのは、２０１３年発表の２枚目のフルアルバム「Unorthodox Jukebox」以来１３年ぶり。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com