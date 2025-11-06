偽「ラブブ」キーホルダーから発がん物質　基準値の３４４倍検出

最近人気を集めている中国の人形キャラクター「ラブブ（Ｌａｂｕｂｕ／拉布布）」のキーホルダー型ぬいぐるみの模倣品から、基準値を数百倍上回る発がん物質が検出された。５日、関税庁は中国の「光棍節（１１月１１日）」や米国の「ブラックフライデー（１１月２８日）」など海外の大型セールを控え、偽ブランド商品の流入急増に備えて、今年上半期（１～６月）に輸入された知的財産権の侵害物品、いわゆる偽物を集中的に取り締まり、計６０万６４４３点の模倣品を摘発したと明らかにした。このうち、皮膚に直接触れるアクセサリー類など２４５点を分析したところ、１１０点から安全基準値を超える発がん物質が検出された。一部のアクセサリーでは、鉛とカドミウムが許容基準値の最大５５２７倍に達していた。特にラブブのキーホルダーの模倣品５点のうち２点からは、国内基準値の３４４倍に達する可塑剤が確認された。鉛、カドミウム、可塑剤は、いずれも国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）が「ヒトに対する発がんの可能性あり」と分類する有害物質だ。鉛とカドミウムは、中毒時に腎臓・消化・生殖系疾患を引き起こすおそれがあり、可塑剤は生殖能力の損傷や内分泌系障害を誘発する可能性がある。世宗市＝チョン・スング記者 soon9@donga.com